昨宣布签约，今宣布下月回归！BBGIRLS历经成员退出等波折，睽违1年半回归！
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昨宣布签约，今宣布下月回归！BBGIRLS历经成员退出等波折，睽违1年半回归！

KPOP   2024年12月12日   星期四14:00   草莓  

（封面图源：GLG提供TVDaily）

昨（11）日「小型公司的奇迹」娱乐公司GLG才宣布和「逆袭女团」BBGIRLS（原Brave Girls，现成员玟莹、恩智、裕娜）签约，正式将BBGIRLS纳入麾下，今（12）日便宣布BBGIRLS将在下月15日回归。

*相关报导回顾：
‎〈BBGIRLS与GLG签订专属合约！和H1-KEY成为同门，两团都是逆袭女团〉‎

BBGIRLS玟莹、恩智、裕娜（图源：GLG提供TVDaily）

GLG宣布BBGIRLS将在2025年1月15日回归，是自去年年8月BBGIRLS在韩国华纳音乐发行的单曲专辑《ONE MORE TIME》后，时隔1年5个月回归，相当漫长。
BBGIRLS玟莹、恩智、裕娜（图源：GLG提供TVDaily）

BBGIRLS 2021年以一年前发行的歌曲〈Rollin'〉逆袭，后续以〈Chi Mat Ba Ram〉回归顺利获得好成绩，不过后续较难复制同样的成绩，换了公司韩国华纳更一落千丈。BBGIRLS现在转往GLG东山再起，虽少了退团的侑廷同行，但颇受粉丝Bbee期待，毕竟GLG已成功打造女团H1-KEY，H1-KEY固定时间会回归，且作品总被评价很有团体色彩。

▼Brave Girls名曲

▼H1-KEY名曲

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