BBGIRLS与GLG签订专属合约！和H1-KEY成为同门，两团都是逆袭女团

经纪公司GLG今（11）日宣布与女团BBGIRLS（原Brave Girls，现成员玟莹、恩智、裕娜）签订专属合约。

GLG对外宣布与BBGIRLS签订合约，预告会给予大力支援，使BBGIRLS能在各领域活跃活动，包括音乐和综艺，请大家多多期待BBGIRLS展现的全新面貌。



其实GLG早在今年4月BBGIRLS离开韩国华纳音乐后便开始合作，当时BBGIRLS自创「BBGIRLS COMPANY」正是交由GLG共同管理，而今签订专属合约算是正式纳入GLG麾下，和近年也因逆袭小有名气的后辈女团H1-KEY成为同门。



BBGIRLS前身是Brave Girls，2021年以〈Rollin'〉逆袭，在各大音乐节目拿下一位，也受邀各大音乐颁奖典礼「拿奖拿到手软」，可惜后续回归的行程与宣传不利，逐渐失色，2023年离开Brave娱乐加入韩国华纳后更无起色。今年4月BBGIRLS离开华纳且成员侑廷宣布退团，剩下三人成立「BBGIRLS COMPANY」并和GLG合作，虽无新作品但勤跑各大活动演唱。



如今BBGIRLS和GLG签约正表达会更密切合作，前景值得期待，理由是GLG是知名的「小型经纪公司的奇迹」之一，打造的女团H1-KEY成绩不俗。H1-KEY 2022年出道，2023年发行的〈楼宇间的玫瑰〉（Rose Blossom）一个月后突如其来逆袭，人气乐团DAY6成员Young K写下的正面歌词颇受欢迎，H1-KEY后来回归的〈SEOUL〉便拿下首个一位，目前仍在稳定发展中，大众对H1-KEY经常评价「有品牌特色」，认为除了成员本声音色有识别度外，公司在选歌与包装上也很有自我色彩。



大部分BBGIRLS粉丝Bbee都很看好BBGIRLS直接签入GLG旗下、期待她们回归能带来重新让人惊艳的歌曲。

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