【多圖】戶外品牌舉行開幕活動！Krystal鄭秀晶、SEVENTEEN Hoshi、魏化儁、ILLIT等人出席！

11日下午，加拿大戶外品牌在聖水洞舉行期間限定店開幕，許多藝人出席當天的活動。

Krystal鄭秀晶



魏化儁



SEVENTEEN Hoshi



ILLIT



ILLIT YUNAH



ILLIT MINJU



ILLIT MOKA



ILLIT WONHEE



ILLIT IROHA



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