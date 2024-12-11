【多圖】戶外品牌舉行開幕活動！Krystal鄭秀晶、SEVENTEEN Hoshi、魏化儁、ILLIT等人出席！

Krystal鄭秀晶、SEVENTEEN Hoshi、魏化儁、ILLIT（封面圖源：TVDaily）
11日下午，加拿大戶外品牌在聖水洞舉行期間限定店開幕，許多藝人出席當天的活動。
Krystal鄭秀晶
Krystal鄭秀晶（圖源：TVDaily）Krystal鄭秀晶（圖源：TVDaily）Krystal鄭秀晶（圖源：TVDaily）
魏化儁
魏化儁（圖源：TVDaily）魏化儁（圖源：TVDaily）
SEVENTEEN Hoshi
SEVENTEEN Hoshi（圖源：TVDaily）SEVENTEEN Hoshi（圖源：TVDaily）
ILLIT
ILLIT （圖源：TVDaily）ILLIT （圖源：TVDaily）
ILLIT YUNAH
ILLIT YUNAH（圖源：TVDaily）
ILLIT MINJU
ILLIT MINJU（圖源：TVDaily）
ILLIT MOKA
ILLIT MOKA（圖源：TVDaily）
ILLIT WONHEE
ILLIT WONHEE（圖源：TVDaily）
ILLIT IROHA
ILLIT IROHA（圖源：TVDaily）
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