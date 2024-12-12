玄彬出演《劉QUIZ》一直提到「老婆」孫藝真！兩人對兒子的外貌展開競爭，都希望像自己 XD

11日播出《劉QUIZ ON THE BLOCK》在最後公開下週（18日）玄彬出演的預告。

影片中，MC劉在錫表示：「這是時隔13年再次出演脫口秀節目。」對玄彬表示歡迎。玄彬也轉達之前出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》的孫藝真的建議，說：「我老婆說攝影機比想象的要多。」



對於2022年11月出生的長子，玄彬笑著說：「（兒子）不久前2歲了！老婆說希望兒子長得像她本人，我希望兒子長得像我。」展現彼此都希望兒子長得像自己的「兒子傻瓜」面貌，但...不管像誰一定都長得很好看吧！同時，他還表達對完美扮演母親、妻子、演員角色的孫藝真的愛意，說：「我看到她為我做的事情，我感到很尊敬和感謝。」



玄彬和孫藝真通過電影《協商》、電視劇《愛的迫降》發展爲戀人，並於2022年3月結婚，同年11月喜得貴子。婚後感情依舊甜蜜，目前孫藝真正在拍攝朴贊郁導演的最新電影《無可奈何》，玄彬也與兒子一起送上應援餐車，橫幅還上寫著「OO家的紅豆餅」，其中「OO」是孫藝真和玄彬兒子的名字，還寫下：「《無可奈何》的姨母叔叔們加油哦！」



另外，玄彬的新電影《哈爾濱》即將在24日上映，電影講述1909年在哈爾濱，朝鮮獨立人士們為了阻止日本吞併大韓帝國而與日本人發生衝突。主演陣容還有趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳，李棟旭等。



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