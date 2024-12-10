到底多愛鼎王！Super Junior始源聽聞一家分店要熄燈發文喊「No Way」

Super Junior始源（崔始源）是知名的愛台灣「鼎王麻辣鍋」，近日傳出桃園市唯一分店南平店要關閉，他竟親自轉發消息喊可惜。

始源X（原Twitter）親自發文，截圖了鼎王麻辣鍋桃園南平店因租約到期熄燈的新聞，簡單一句「No Way.」（怎麼可能）道盡遺憾。網友紛紛轉發說「崔董快點投資啦，然後開分店去韓國」、「好好笑，快來台灣加盟啦」、「馬總您直接買下來好了」……等等。



始源過去就對鼎王情有獨鍾，疫情過後的2022年因Super Junior巡演Super Show 9（SS9）睽違多年來台時，上飛機就念念不忘鼎王；演唱會過後如願光顧時，還特地拍下享用前的興奮照‎。台灣E.L.F.笑說他去其他國家都沒那麼興奮，就因為台灣有鼎王所以差別對待，「開演唱會只是順便吧」。



今年1月Super Junior高雄Fan Party、4月Super Junior小分隊L.S.S.巡演、8月Super Junior巡演Super Show Spin-Off，始源都沒有錯過來台能吃鼎王的機會，演唱會上還會提到下班就要去吃。L.S.S.利特、神童、始源與嘉賓希澈在林口開完演唱會後，吃的鼎王正是要熄燈的鼎王桃園南平店。



始源與鄭仁仙、李泰煥、鄭釉珍今年共同演出了電視劇《DNA Lover》（DNA戀人），在接受台灣平台friDay影音採訪時更表達對鼎王的愛意：「愛死了。」透露過去拍電影時鼎王曾為了他早1小時開門，鄭仁仙笑說：「VVVIP。」還希望始源能請她吃。



不曉得是否因始源大力推薦，或是單純個人推廣成效佳，許多韓星來台灣開唱後也選擇吃鼎王，如‎Apink‎、Stray Kids與BLACK PINK Lisa，無論在台北市或高雄市活動都有得吃，而今桃園南平店熄燈，在林口體育館開唱的韓星們可能就不太方便享用了。

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