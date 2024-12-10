【韓網熱門】K-Pop追星族原本就是抗議示威專業團體

因為追星的歷史就是事件爆發和示威總攻，早已具備相關技能，例如給娛樂公司送花圈和卡車、分成支持6人團或7人團等不同派別、在網上和線下發起要求特定成員退團的示威活動，還有永遠記住爆雷事件、用語言揍人、揪內鬼、過濾無良宣傳等等..... 肉搏戰也不是不行，但因為時代變了，K-Pop追星族正在努力克制kkk

不知不覺間，K-Pop追星族已經成為抗議示威的專業團體，只是其他世代不了解罷了。

難怪感覺參加示威活動蠻有趣的...



韓國網友評論：

1. 身為追星族的我，某天睜開眼變成了運動圈Ace？

2. 示威、投票、總攻全能型人才

3. 難怪感到熟悉，這就是我的日常啊

4. 沒錯，追星族對於總攻、投票、全部出席都有強烈渴望kkk

5. 從一代團的沉默示威開始，一直培養到現在...

6. 那些糟糕的歐巴和娛樂公司讓我們變得強大

7. 原來我從小學就是有工作經驗者了！？

8. 看清楚吧，追星族的執著和堅韌聚在一起會發生什麼事，fan girl是不會疲憊的

9. 追星族體力很好，非常團結，有屬於自己的溝通管道，因為遭受過很多不公待遇而精神強悍，人渣只會讓我們的戰鬥慾上升

10. 送給娛樂公司的花圈都慘遭無視，他們只覺得香噴噴。 反而是送給政客的花圈被他們毀壞了、看起來很受打擊的樣子，居然能收到反饋，真的令人興奮kk



11 傳真總攻、郵件總攻我都做過耶，原來這就是示威kkk

12. 追星族可以為了投票創建100個ID，傳100條簡訊也只不過幾分鐘的事

13. 而且多才多藝，拍影片、拍照、做周邊，什麼都會kkk

14. 追星族甚至會在電視、報紙、地鐵刊登廣告

15. 有人要募款送卡車嗎？ 我要資助kkkhh

16. 追星族總是在提出疑問和抗議、發表聲明，還經常製作各種東西、組織活動，與持不同意見的群體在共存與對抗之間反覆循環。 只是內容不同而已，這些事早就一直在做了

17. 準備充分的神秘專業示威人士kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3522681952

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