人氣網漫《再婚皇后》翻拍電視劇！申敏兒＆李鍾碩收到提案，有望飾演「皇后娜菲爾＆王子海因里」

這個電視劇版「娜菲爾」和「海因裡」的選角好像可以期待一下！

《再婚皇后》是根據同名人氣浪漫幻想網路小說改編的電視劇，由於小說非常受歡迎，之後又推出網路漫畫。講述東大帝國完美的皇后娜菲爾，在得知皇帝丈夫想讓情婦成為皇后後選擇離婚，並決定「如果不能在這個地方當皇后，就在別的地方成為皇后」而展開的故事。



《再婚皇后》自從決定確定電視劇化後，選角就備受關注。日前傳出申敏兒將出演女主角，今日（10）有韓媒報導，李鍾碩將出演男主角，雙方的經紀公司皆回應：「收到出演提案，正在討論中。」

申敏兒有望飾演完美皇后、受到鄰國皇帝青睞的「娜菲爾」。有著「浪漫喜劇女王」的稱號的申敏兒，今年通過《因為不想吃虧》「孫海英」一角，以特有的魅力再次俘獲觀眾的心，能否通過《再婚皇后》再展新魅力，也讓許多劇迷相當期待！



李鍾碩有望飾演「海因里」一角，他是擁有可以與東大帝國相媲美的經濟實力，國力的西王國王子和王位繼承權者。他迷上了「娜菲爾」，想讓他成為皇后，與她志同道合，結下了夫妻之緣。而李鍾碩繼新劇《瑞草洞》之後，又收到《再婚皇后》提案，期待接下來可以看到他的很多作品啊！



另外，電視劇《再婚皇后》由趙秀沅導演執導，趙秀沅導演過去曾與李鍾碩合作過《聽見你的聲音》、《皮諾丘》等人氣電視劇。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞