到底多爱鼎王！Super Junior始源听闻一家分店要熄灯发文喊「No Way」

Super Junior始源（崔始源）是知名的爱台湾「鼎王麻辣锅」，近日传出桃园市唯一分店南平店要关闭，他竟亲自转发消息喊可惜。

始源X（原Twitter）亲自发文，截图了鼎王麻辣锅桃园南平店因租约到期熄灯的新闻，简单一句「No Way.」（怎么可能）道尽遗憾。网友纷纷转发说「崔董快点投资啦，然后开分店去韩国」、「好好笑，快来台湾加盟啦」、「马总您直接买下来好了」……等等。



始源过去就对鼎王情有独钟，疫情过后的2022年因Super Junior巡演Super Show 9（SS9）睽违多年来台时，上飞机就念念不忘鼎王；演唱会过后如愿光顾时，还特地拍下享用前的兴奋照‎。台湾E.L.F.笑说他去其他国家都没那么兴奋，就因为台湾有鼎王所以差别对待，「开演唱会只是顺便吧」。



今年1月Super Junior高雄Fan Party、4月Super Junior小分队L.S.S.巡演、8月Super Junior巡演Super Show Spin-Off，始源都没有错过来台能吃鼎王的机会，演唱会上还会提到下班就要去吃。L.S.S.利特、神童、始源与嘉宾希澈在林口开完演唱会后，吃的鼎王正是要熄灯的鼎王桃园南平店。



始源与郑仁仙、李泰焕、郑釉珍今年共同演出了电视剧《DNA Lover》（DNA恋人），在接受台湾平台friDay影音采访时更表达对鼎王的爱意：「爱死了。」透露过去拍电影时鼎王曾为了他早1小时开门，郑仁仙笑说：「VVVIP。」还希望始源能请她吃。



不晓得是否因始源大力推荐，或是单纯个人推广成效佳，许多韩星来台湾开唱后也选择吃鼎王，如‎Apink‎、Stray Kids与BLACK PINK Lisa，无论在台北市或高雄市活动都有得吃，而今桃园南平店熄灯，在林口体育馆开唱的韩星们可能就不太方便享用了。

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