《白種元的悲慘世界》「蓋牌」結果揭曉！「不被待見的孩子」劉智旻再度落淚

料理生存節目《白種元的悲慘世界》因有《黑白大廚：料理階級大戰》白種元、三位黑湯匙廚師林泰訓、尹男老、David Lee及金敏成廚師領軍，加上參賽者各個如標題「悲慘世界」有不堪過往，頗有話題性。

7日播出第二集，第一集讓觀眾懸著的「白種元蓋牌到底什麼意思？」解答公開。第一集尾聲最震撼的，大概是際遇令人心疼的「不被待見的孩子」15號劉智旻，前半段處理洋蔥不疾不徐且乾乾淨淨，後半段卻因著急而切到手還隱瞞傷勢，David Lee與尹男老強制他去處理傷口，後來白種元親自將他「蓋牌」。



不止劉智旻，04「韓華鷹釋出投手」梁京民、「欠債5億失敗的家長」14孫宇成、16「父親搞傳銷欠債4億」朱賢旭也被蓋牌，他們本身與其他參賽者都很想知道是不是遭淘汰了，幸好新一集公布解答：四人是分入最佳的A組。劉智旻雖然切洋蔥後段因傷草率了些，不過David Lee認可他的毅力將他遴選為等級A。



事後採訪劉智旻忍不住又落淚，他透露過往常常被貼標籤「因為起點不一樣，你再怎麼樣也不行」，一直希望被肯定、被說一句「你也是可以的」。



所有參賽者被分為A、B、C、D、F組，F組也有參賽者因擔心淘汰而落淚，是11金真宇，他因為過度浪費食材被分為F。令人意外的是，他本來因04梁京民的話被誤導為「黑道爸爸」，其實他只是身後有刺青，標籤是「沒能力的三個孩子爸爸」，會報名是想做喜歡的事扭轉人生。



此集還有多名參賽者標籤公開，02崔允成是「被遺棄在箱裡的我」、05洪仁澤是「家人是我的負擔」、08崔正玄是「不知道自己的父母」，共通點都是和01「準備獨立的青年」成賢宇還有劉智旻一樣都是在兒童保護機構（如育幼院）長大的。



而第二個任務開始前，評審們帶參賽者出海捕撈鯷魚等魚，為的是培養他們了解食材、能為料理創造故事以吸引顧客，五組人馬要團體作戰各煮一桌魚料理，預告顯示某些組別會發生爭執，評審的評價也不入耳。香港觀眾可於黃Viu收看《白種元的悲慘世界》完整節目。

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