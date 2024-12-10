朴寶英&李棟旭勇敢發聲，支持民眾抗議：希望溫暖的春天快點到來！

韓國民眾要求彈劾尹錫悅總統的「燭光集會」吸引了估計約100萬人參加，其中不乏演藝圈明星，一些人直接衝在第一線，也有部份藝人以文字的方式表達了支持，並關心參加集會的粉絲們。

演員朴寶英關心在寒冷天氣中參加集會的粉絲，她在網路上留言：「今天也要平安度過一天，天冷了，記得裹得暖暖地出門喔。 注意安全，小心車輛和人群。」她還表示：「今天特別冷，希望溫暖的春天快點到來，這是個想給大家擁抱的日子。」



高旻示也在IG上發佈了一條帶有蠟燭表情符號的簡短信息「3點」，以此呼籲粉絲參加當日下午3點開始的燭光集會。



李棟旭通過粉絲互動平台為粉絲們打氣，引用了樂隊Scorpions的《變革之風》（Wind of Change）中的一句歌詞，並表示：「大家加油，天氣很冷，記得穿暖，春天一定會到來。」





이동욱 지금

버블에서 wind of change 노래 올림

변혁의 바람 임.

가사 봐 제발. pic.twitter.com/AmVHFLrGKN — 낑깡 (@__kkanggun) December 7, 2024

演員李天熙分享了一張國民力量黨議員離開國會會場的照片，並附文表示：「真丟臉，太丟人了。」而演員高我星則寫下：「不是因為討厭韓國，而是因為要拯救韓國。」同時公開了一張在車內拍攝的汝矣島風景照片。



歌手李昇煥則發文批評：「國民力量黨的議員們，看到你們自甘成為叛國行為共犯的模樣，真是印象深刻。 你們應該感到驕傲吧？ 可以直接背棄近80%希望總統彈劾的民意，擁有這樣的權力應該令你們自豪又滿足吧？ 反正對你們來說，歷史的審判算不了什麼，現世的權力才是最重要的，即使百姓受難、生命逝去，你們可能也會想『你們又能怎樣？』」

此外，包括B1A4成員孔燦&CNU、SHINee溫流、ZEROBASEONE朴乾旭、NMIXX圭珍、ITZY彩領，歌手李昇潤、朴慧京，演員李太彬、姜娜言、南基亨，鄭燦等人，也以直接或間接方式表達了對尹錫悅總統戒嚴事件及彈劾案否決的抗議，並為粉絲們加油鼓勵。

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