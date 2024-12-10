《白种元的悲惨世界》「盖牌」结果揭晓！「不被待见的孩子」刘智旻再度落泪

料理生存节目《白种元的悲惨世界》因有《黑白大厨：料理阶级大战》白种元、三位黑汤匙厨师林泰训、尹男老、David Lee及金敏成厨师领军，加上参赛者各个如标题「悲惨世界」有不堪过往，颇有话题性。

7日播出第二集，第一集让观众悬著的「白种元盖牌到底什么意思？」解答公开。第一集尾声最震撼的，大概是际遇令人心疼的「不被待见的孩子」15号刘智旻，前半段处理洋葱不疾不徐且干干净净，后半段却因著急而切到手还隐瞒伤势，David Lee与尹男老强制他去处理伤口，后来白种元亲自将他「盖牌」。



不止刘智旻，04「韩华鹰释出投手」梁京民、「欠债5亿失败的家长」14孙宇成、16「父亲搞传销欠债4亿」朱贤旭也被盖牌，他们本身与其他参赛者都很想知道是不是遭淘汰了，幸好新一集公布解答：四人是分入最佳的A组。刘智旻虽然切洋葱后段因伤草率了些，不过David Lee认可他的毅力将他遴选为等级A。



事后采访刘智旻忍不住又落泪，他透露过往常常被贴标签「因为起点不一样，你再怎么样也不行」，一直希望被肯定、被说一句「你也是可以的」。



所有参赛者被分为A、B、C、D、F组，F组也有参赛者因担心淘汰而落泪，是11金真宇，他因为过度浪费食材被分为F。令人意外的是，他本来因04梁京民的话被误导为「黑道爸爸」，其实他只是身后有刺青，标签是「没能力的三个孩子爸爸」，会报名是想做喜欢的事扭转人生。



此集还有多名参赛者标签公开，02崔允成是「被遗弃在箱里的我」、05洪仁泽是「家人是我的负担」、08崔正玄是「不知道自己的父母」，都和01「准备独立的青年」成贤宇还有刘智旻一样，都是在儿童保护机构（如育幼院）长大的。



而第二个任务开始前，评审们带参赛者出海捕捞鯷鱼等海鲜，为的是培养他们了解食材、能为料理创造故事以吸引顾客，五组人马要团体作战各煮一桌鱼料理，预告显示某些组别会发生争执，评审的评价也不入耳。香港观众可於黄Viu收看《白种元的悲惨世界》完整节目。

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