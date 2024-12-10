TWICE親自揭秘出道10年的長壽秘訣！隊長志效自爆：曾和定延拳頭相向

今年出道10週年的女團TWICE，分享了她們在練習生時期甚至發生過拳腳相向的趣事。

日前TWICE作為嘉賓出演了KBS 2TV《The Seasons - 李泳知的彩虹》，公開了透露了她們能夠長久維持人氣的秘訣。TWICE帶來了一場組合經典曲目的串燒舞台，包括《YES or YES》、《What is Love？》、《CHEER UP》、《LIKEY》、《KNOCK KNOCK》以及《Heart Shaker》等，讓觀眾大飽耳福。

節目主持人李泳知表示：「這是我第一次見到你們九位，果然有一種壓倒性的感覺。」並讚揚TWICE的整體表現。 隨後TWICE分享了作為出道10年的女團，一路走來的心情與感悟。



李泳知問道：「你們已經出道10年了，感覺應該比家人還要熟悉彼此。 一起度過這麼長的時間是什麼感覺？」多賢回答：「即使什麼都不說，只要彼此在身邊，就能感受到依靠。」李泳知接著詢問是否有過衝突，Momo回答：「我們真的不吵架。」引發了驚訝。沒想到娜璉聽完立即反駁：「也有吵過架。」引發全場笑聲。 她補充說：「吵架是正常的，我覺得吵架能讓關係更加牢固。 我們確實有過意見分歧。」

隊長志效則透露：「練習生時期，我還和定延打過架。 我們之間會把話都說開。 甚至在群聊裡也會有很多交流，這是我們能保持良好默契的秘訣。」



最後，TWICE介紹了她們的新迷你專輯《STRATEGY》，並透露專輯的英文主打歌得到了美國饒舌歌手Megan Thee Stallion的參與，令人倍感期待。

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