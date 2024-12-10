《灰姑娘的姐姐》千正明自2019沉寂多年差點息影，原來是遭共事16年經紀人詐騙

和文瑾瑩（文根英）、2PM玉澤演2010年合演《灰姑娘的姐姐》打開亞洲知名度的千正明，自2019年主演的電影《沒有臉孔的老大》宣傳活動後，便鮮少在螢光幕前現身宛如息影，原來是遭受親近的經紀人詐騙而備受打擊休息。

《我家的熊孩子》最新EP.421曝光了千正明近況，他邀請班底Super Junior希澈、李常敏前往家中做客。當日節目特別MC金宰永看見千正明也很開心，兩人曾合作《Master－麵條之神》飾演育幼院死黨，金宰永過去做客不少次，表示他的家沒什麼變化。



希澈和李常敏驚喜替千正明慶生，閒話家常中，希澈曾聊到希澈和千正明是因玉澤演和朴軫永才會認識，而李常敏好奇發問了千正明為何沒有新作品。千正明坦言發生了不好的事，共事15、16年的經紀人「對他重大詐騙」，偽造私人文件也騙了他的父母。回想得知事情那天，千正明被經紀公司社長急call，來到現場見到一群受害者質問公司人士該如何解決。千正明表示總要有人負責任，因此「做了一些不願意做的事情」，還了非常龐大的金額讓他身心俱疲、體重直落，嚴重到想退出演藝圈。



也有過「被借錢不還」受騙經驗的希澈安慰道：「最悲傷的是被詐騙的人們總是在自責，『都怪我太傻了』、『都怪我太無能了』，但絕對不要自責，壞的是那些詐騙的人。」千正明難受地說父母因他也不好過，為了父母決心重新振作才復出。



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千正明除了2019年上映的電影《沒有臉孔的老大》，上一部電視劇作品已是2018年與尹恩惠主演的《心動警報》，這些年鮮少出現在螢光幕時常引人好奇，去年出演《我獨自生活》透露2022年拿到柔術黑帶，今年7月獲頒榮譽警察，加上IG不定時的更新都成為他難得的「生存報告」。



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