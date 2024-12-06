全昭旻新劇《今天也很抱歉》中演出結婚58日前卻「離婚」的恢單女子！完美變身陽光正能量假媽媽

已在日前開播的KBS Joy新劇《今天也很抱歉》以新市鎮為背景展開了超快速的現實生活有趣劇情，幽默元素吸引了觀眾的視線。在法律上已離婚，現實社會中卻未婚的池松伊（全昭旻飾）為了償還新屋的貸款，穿梭在新市鎮中到處進行短期打工。

親眼看見了自己的未婚夫出軌，震驚之下的松伊決定在步入禮堂前的58天取消了婚禮，但又為了申請新婚夫妻的貸款而提前登記了結婚，造成自己雖然現實中尚未舉辦婚禮卻在法律上已經要被認定是離婚了，被冠上提前登記結婚的罪名，承擔了所有貸款，除了情感遭受背叛，也必須到處打工為賺錢而奮鬥，引發觀眾們的同情心，紛紛為松伊加油打氣。



不僅如此，松伊原本在美國生活的妹妺恩奎，在美國透過精子銀行誕下一子Jae，妹妹帶著幼子回國來找松伊，為了孩子上學，松伊開始了偽裝成Jae媽媽並擁有正常家庭的生活。松伊來到了諮詢離婚的事務所，卻見到一個非常T的離婚律師車賢宇（崔丹尼爾飾），主張迅速又乾淨的離婚，還給松伊相當刻薄的現實建議，於是彼此心中都留下相當糟糕的第一印象。



新穎的都市浪漫愛情喜劇《今天也很抱歉》將講述一夕之間姐除了婚約，但在現實中又被房貸所逼而飽受打工之苦的池松伊，波折的人生際遇以及她在新市鎮的生存記，每週四晚間在KBS Joy播出。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞