全昭旻新剧《今天也很抱歉》中演出结婚58日前却「离婚」的恢单女子！完美变身阳光正能量假妈妈

已在日前开播的KBS Joy新剧《今天也很抱歉》以新市镇为背景展开了超快速的现实生活有趣剧情，幽默元素吸引了观众的视线。在法律上已离婚，现实社会中却未婚的池松伊（全昭旻饰）为了偿还新屋的贷款，穿梭在新市镇中到处进行短期打工。

亲眼看见了自己的未婚夫出轨，震惊之下的松伊决定在步入礼堂前的58天取消了婚礼，但又为了申请新婚夫妻的贷款而提前登记了结婚，造成自己虽然现实中尚未举办婚礼却在法律上已经要被认定是离婚了，被冠上提前登记结婚的罪名，承担了所有贷款，除了情感遭受背叛，也必须到处打工为赚钱而奋斗，引发观众们的同情心，纷纷为松伊加油打气。



不仅如此，松伊原本在美国生活的妹妺恩奎，在美国透过精子银行诞下一子Jae，妹妹带著幼子回国来找松伊，为了孩子上学，松伊开始了伪装成Jae妈妈并拥有正常家庭的生活。松伊来到了谘询离婚的事务所，却见到一个非常T的离婚律师车贤宇（崔丹尼尔饰），主张迅速又干净的离婚，还给松伊相当刻薄的现实建议，於是彼此心中都留下相当糟糕的第一印象。



新颖的都市浪漫爱情喜剧《今天也很抱歉》将讲述一夕之间姐除了婚约，但在现实中又被房贷所逼而饱受打工之苦的池松伊，波折的人生际遇以及她在新市镇的生存记，每周四晚间在KBS Joy播出。



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