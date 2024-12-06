「緊急戒嚴令」餘波猶存，諸多劇集綜藝本周停播！《認哥》《我獨》《全知干預視角》《現在撥打的電話》《SHOW！音樂中心》《玩什麼好呢？ 》改為新聞特輯

受到韓國總統突襲發佈緊急戒嚴令的影響，多部韓劇和綜藝節目宣佈本週停播，改為播出新聞節目，全民高度關注事態發展。
MBC宣佈原定今明兩天播出的《我獨自生活》《全知干預視角》《Show！ 音樂中心》《玩什麼好呢？ 》將全部停播一周，並由《新聞平臺（Newsdesk）》和《特別報導（Breaking News）》替代。 原定今日（6）和明日（7）播出的金土連續劇《現在撥打的電話》第5集和第6集也將改為《特別報導》。 日日連續劇《親切的善珠》6日的播出也被取消。
JTBC方面，原定於晚間8點50分播出的《認識的哥哥》將停播，並改為《新聞室（Newsroom）》特別報導。 JTBC土日連續劇《玉氏夫人傳》將於7日和8日晚間10點30分正常播出。
MBN綜藝節目《走吧GO》《出氣秀 蘿蔔泡菜》因彈劾投票特別報導而停播。Channel A的土日電視劇《結婚吧YOU》將於7日停播，並於8日連續播出。
此前，尹錫悅總統於3日晚間緊急宣布戒嚴。 然而次日淩晨，國會190名議員突破戒嚴部隊，出席國會全體會議，並一致通過要求解除戒嚴的決議案，最終使戒嚴令失效。 受此影響，多部電視劇和綜藝節目相繼停播，改為新聞特別報導。 針對尹總統的彈劾案表決預計將於明日-134台灣135-進行。
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