《芬蘭租屋生活》今首播！搶先看片段美不勝收：郭東延想裸奔，美男們要在湖邊洗澡！？

全新實境韓綜《芬蘭租屋生活》，描述李帝勳、李東輝、郭東延與車銀優在芬蘭拉普蘭鄉村的自給自足生活，今晚（6日）開播前釋出了第一集搶先看片段！

郭東延開車載車銀優、李東輝與李帝勳前往首個租屋處，駛入樹林雖路途頗顛簸還有蟲子、馴鹿等須小心，但他們已有進入童話世界的非凡感受，郭東延甚至說：「想要全力奔跑！把衣服都脫掉！」



第一個租屋處的房東是Aleksi，四人用流利的英語和Aleksi打招呼，Aleksi首先帶他們到房子後面就能看見的廣大湖泊！美不勝收的景象讓李東輝、郭東延連連稱讚「是藝術啊」、「What amazing」，時間彷彿靜止了，車銀優只是望著什麼也沒說，李帝勳則嘆道：「在這發呆的話，感覺（身心）都會被淨化。」寶貴地懷疑能否擁有如此靜謐的時光，畢竟一向都在吵雜之處生活。



搞笑的是，Aleksi說這湖水可以游泳、洗碗、洗澡……等等，四人都懷疑有沒有聽錯，Aleksi強調湖水很乾淨沒有細菌，製作單位開始P圖四人如何利用湖水XDDD。



《芬蘭租屋生活》就在今晚8點40分於韓國首播，香港觀眾可於黃Viu收看！



▼首集搶先看影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞