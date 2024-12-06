《芬兰租屋生活》今首播！抢先看片段美不胜收：郭东延想裸奔，美男们要在湖边洗澡！？

全新实境韩综《芬兰租屋生活》，描述李帝勋、李东辉、郭东延与车银优在芬兰拉普兰乡村的自给自足生活，今晚（6日）开播前释出了第一集抢先看片段！

郭东延开车载车银优、李东辉与李帝勋前往首个租屋处，驶入树林虽路途颇颠簸还有虫子、驯鹿等须小心，但他们已有进入童话世界的非凡感受，郭东延甚至说：「想要全力奔跑！把衣服都脱掉！」



第一个租屋处的房东是Aleksi，四人用流利的英语和Aleksi打招呼，Aleksi首先带他们到房子后面就能看见的广大湖泊！美不胜收的景象让李东辉、郭东延连连称赞「是艺术啊」、「What amazing」，时间彷佛静止了，车银优只是望著什么也没说，李帝勋则叹道：「在这发呆的话，感觉（身心）都会被净化。」宝贵地怀疑能否拥有如此静谧的时光，毕竟一向都在吵杂之处生活。



搞笑的是，Aleksi说这湖水可以游泳、洗碗、洗澡……等等，四人都怀疑有没有听错，Aleksi强调湖水很干净没有细菌，制作单位开始P图四人如何利用湖水XDDD。



《芬兰租屋生活》就在今晚韩国时间8点40分於tvN首播，香港观众可於黄Viu收看！



▼首集抢先看影片



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