李昇基出道20年初次為戲落髮剃光頭！《大家族》飾演出家帥氣僧人，毫不遲疑直接剃髮！

今年底獨一無二的親情溫馨電影作品《大家族》從視覺上就讓觀眾們感到衝擊，其中的男主角李昇基更是直接捨棄原本的髮型，而變身為剃了光頭的出家人。

電影《大家族》在韓國正式上映前舉辦試映會，得到了爆發性的聲援與支持，而其中最令人矚目的，就是片中需要直接落髮剃光頭的李昇基。這也是他在演技生涯中首度挑戰剃光頭，李昇基表示自己因為信任《大家族》劇本，以及信任梁宇錫導演以及金侖奭大前輩，而下定決心直接落髮。



公開的電影劇照中，可看見李昇基在片中直接自己剃髮的過程，以及他正式成為住持大師並穿上了袈裟的樣子，變身為全新角色。李昇基也表示，在拍攝《大家族》期間，每天就剃著光頭開始每一天，也由於這部電影擁有好劇本，加上他對於金侖奭前輩與導演的信任，不用擔心就直接落髮了，反而他是在拍完後才擔心，頭髮怎麼都長不出來？



而在拍攝當時，正值2022年年底，李昇基更需要出席各式各樣的年末頒獎典禮，當時頂著大光頭的他都戴著假髮出席，也引發了粉絲們的話題討論。李昇基為了演出而為了角色的外型努力，相當敬業，片中他飾演一位人氣相當高的帥氣僧人，不過卻因為找上門來的兩個小孩，而令他面臨難關，成為佛教界的醜聞，劇情相當令人期待。



電影《大家族》是一部家庭喜劇，描述因為家中的兒子（李昇基飾）出家成為僧人，而讓經營餃子美食店「平滿屋」的父親（金侖奭飾）相當苦惱。某天有一對小兄妹找上門來，並稱已出家的李昇基就是他們的父親，而突然升級為祖父，見到了可愛孫子孫女的金侖奭，開啟了意想不到的同居生活。12月11日即將在韓上映。



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