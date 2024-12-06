Super Junior 83Line相愛相殺！希澈抗拒利特結婚！除非聯合婚禮，不然要鬧場！

Super Junior希澈和號稱「田徑界Karina」的金敏智選手，主持的YouTube節目《腦過者》（뇌절자）日前播出最新一集聊到婚禮，希澈竟公開抗拒同齡的自家Super Junior隊長利特結婚！

《腦過者》製作單位先是和希澈閒話家常，問他前一天做了什麼，他回答參加了兩場婚禮，上午參加了閔庚勳的（下午是‎藝聲弟弟鐘真‎），因為和閔庚勳的特殊感情讓他很動容。問希澈是否嫉妒，他說他會想辦婚禮，但曾在《我家的熊孩子》和金鍾國等人討論過小型婚禮，對小型婚禮很煩惱。



怎麼樣才算小？只找家人？但希澈說Super Junior是第二組家人，《認識的哥哥》又像第三組家人，他發問：「那兒時的朋友呢？」最後說結論「要嘛就只找家人」。他說會對婚禮有興趣，當然會想結婚，不過認為現代生活不結婚也能很幸福。



希澈坦言周邊的同齡朋友只有利特還沒結婚，直言：「如果利特結婚，那我不會去他的婚禮！感覺會哭，如果利特結婚了，我一定會哭，會哭喊：『這婚姻無效！』」要知道，希澈和利特是Super Junior受歡迎程度僅次於「赫海」（D&E，銀赫與東海）的團內CP組合「83Line」，兩人都是1983年生，利特只早希澈9天出生（一個7/1，一個7/10）。本來以為希澈是不捨得利特結婚，結果他說……



「那就只剩下我一個人了！如果利特結婚了，就真的只剩下我了！不行！利特不行結婚，Double結婚（旁人提醒是「聯合婚禮」）才行！不行，利特不能結婚，不然我真的會叛亂起來，在婚禮現場躺在地上哭！」



粉絲E.L.F.們都覺得相當搞笑「不愧是金希澈」，有人期待83Line聯合婚禮，有人鼓勵希澈只能比利特早結婚了（但不知道有沒有機會呢XDDD），甚至有人要他們乾脆手牽手結婚好了。

▼上述影片內容（已定位0:14）



▼最後搭配定情曲(?)〈Sarang♥〉回顧美好的「83line」



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