徹底決裂！NewJeans最新聲明態度強硬：與HYBE&ADOR信任關係崩塌，再無理由共事

NewJeans五位成員今日通過媒體發佈長文聲明，強調解約條件充分成立，抨擊HYBE和ADOR多次傷害成員和工作人員，重申與ADOR的合約已在11月29日結束。

聲明中，五位成員稱近日通過媒體獲悉ADOR向法院提起訴訟、要求確認合約仍然有效，理由是在公司收回投資成本之前不得解約。 但成員們認為，NewJeans返還給HYBE和ADOR的收益早已超過投資額，然而HYBE試圖利用負面輿論損害NewJeans的價值，ADOR更換管理層後對此坐視不管，無異於公司本身生成惡評，未能履行保護NewJeans的責任。



NewJeans宣佈與公司的信任關係已經破裂，不可能再共事：「ADOR和HYBE多次違反合約，甚至未能履行應保護所屬藝人的基本義務，這讓我們對其的信任已經崩塌。 按照專屬合約的規定，我們已沒有理由繼續與ADOR和HYBE共同工作。」

NewJeans強調解約的合理性：專屬合約中明確記載，若ADOR未能履行合約義務，NewJeans有權解除合約。 在信任破裂且違約的情況下仍要求NewJeans再工作5年，「這不僅不合理，更是不人道的行為」。

NewJeans再次向ADOR劃清界限：「自2024年11月29日起，我們已不再隸屬於ADOR。 ADOR無權干涉或介入我們的活動。」對於ADOR提出的訴訟，NewJeans解釋稱此舉只是請求法院確定解約無效，但尚未獲得法院確定，然而ADOR卻已對外發表聲明、誤導公眾認為合約依然有效，NewJeans對此深感遺憾。



NewJeans還揭露HYBE和ADOR針對成員和工作人員的不良行徑，表示成員們始終團結一心：「表面上聲稱嘗試溝通與和解，背地裡卻跟蹤和詆毀我們。 當看到媒體散播不實信息的報導，我們感到既恐懼又厭惡。 然而，無論如何挑撥離間，我們五人始終團結一致，沒有人能讓我們分裂」「宣佈解約後，我們仍認真按約定履行ADOR的剩餘行程，然而我們目睹幫助完成行程的經紀人和工作人員被ADOR和HYBE強行收走筆記型電腦，甚至遭到突檢查擊，嚴重的折磨導致他們痛哭流涕... 我們無法理解，且感到十分痛心，因為這種缺乏良心和人性的公司造成的受害者並不僅僅是我們」。

NewJeans深知以後的道路會很艱難，但希望成為「勇敢而健康的人」，通過健康的音樂活動與粉絲們在一起，且相信一定能實現這一夢想。

此前，NewJeans於11月13日向ADOR發送內容證明文件，要求在兩周內解決六項問題、否則將解約，隨後於28日召開記者會，宣佈從11月29日起與ADOR正式解約。 昨天（12月5日），ADOR發表聲明表示，已於本月3日向首爾中央地方法院提起訴訟，要求確認與合約依舊有效。



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