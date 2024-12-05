李帝勳、李東輝、郭東延、車銀優意外地有搞笑魂！《芬蘭租屋生活》明首播，搶先看已笑慘網友！

李帝勳、李東輝、郭東延與車銀優，四大演員要挑戰到芬蘭拉普蘭鄉村自給自足生活，實境綜藝《芬蘭租屋生活》明（6）日將首播，光是預告便充滿笑聲，四人意外地有搞笑魂！

搶先看影片透露了四人首次聚集並與製作組討論的過程，車銀優爆料李東輝和郭東延不約而同都對製作組說「我在這裡要搞笑一點」，而他自己也想發揮綜藝經驗。車銀優話一出全都笑了，沒想到其中有三人暗自都有搞笑抱負啊！李帝勳很滿意的捧自己的臉：「太可靠了！好喜歡！」



突發的電臀舞──呆萌李帝勳



李帝勳一開始就坦承自己沒獨居過，恐怕需要其他人幫忙，雖然他說自己什麼都不會，倒是滿會撒嬌的，節目中各種可愛表情大放送。最「炸裂」的是，李帝勳在接龍遊戲時突發跳起「電臀舞」，讓郭東延崩潰備感破滅：「我看過《初戀築夢101》（建築學概論）啊！」



討人喜歡的怪物──妙語如珠李東輝



李東輝也說自己什麼都不會，但最有搞笑抱負的他，妙語如珠總讓其他人笑得東倒西歪，郭東延笑說：「哥真的是討人喜歡的怪物。」車銀優也表示中了李東輝的毒！李東輝簡直可以當諧星了，他自豪地說：「我真的會在睡前回憶大家的笑臉，想著他們的笑臉睡覺是最幸福的！」



消失的自然人──四次元郭東延



大家都把生存與否押寶在郭東延身上，郭東延果然做菜、劈柴樣樣都會，自給自足生活能力滿分，其他人都認可他根本是「住在森林的自然人」了！喜愛大自然的他還直呼想脫光衣服在林中跑步！他甚至為了與森林獨處，走入山林和他人斷絕聯繫搞失蹤！



反轉美男──肢體搞笑車銀優



公認的「美男」，男團ASTRO成員兼演員的車銀優不愧是有長期的綜藝經驗，比起耍嘴皮子，他倒是有滿多肢體搞笑。洗個頭、跳個舞都能逗笑李帝勳，還被李東輝說「好奇心旺盛，還是孩子」。當李東輝抓到他直接捧起水桶喝水時，他直接笑噴了！



光是預告片就超過28萬觀看次數、湧入400多則留言！X（Twitter）也被瘋狂轉發！有則熱門留言這麼形容四人：「車銀優什麼都不做也很搞笑，郭東延不管做什麼都很搞笑，李東輝是為了搞笑什麼都會做，李帝勳是只要看了都會笑。」ㅋㅋㅋㅋㅋ



好奇四大演員的Bromance與「搞笑自然人」生活，就別錯過《芬蘭租屋生活》！《芬蘭租屋生活》明日12月6日起逢星期五在「黃Viu」上架，香港觀眾追起來啦！



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