李帝勋、李东辉、郭东延、车银优意外地有搞笑魂！《芬兰租屋生活》明首播，抢先看已笑惨网友！

李帝勋、李东辉、郭东延与车银优，四大演员要挑战到芬兰拉普兰乡村自给自足生活，实境综艺《芬兰租屋生活》明（6）日将首播，光是预告便充满笑声，四人意外地有搞笑魂！

抢先看影片透露了四人首次聚集并与制作组讨论的过程，车银优爆料李东辉和郭东延不约而同都对制作组说「我在这里要搞笑一点」，而他自己也想发挥综艺经验。车银优话一出全都笑了，没想到其中有三人暗自都有搞笑抱负啊！李帝勋很满意的捧自己的脸：「太可靠了！好喜欢！」



突发的电臀舞――呆萌李帝勋



李帝勋一开始就坦承自己没独居过，恐怕需要其他人帮忙，虽然他说自己什么都不会，倒是满会撒娇的，节目中各种可爱表情大放送。最「炸裂」的是，李帝勋在接龙游戏时突发跳起「电臀舞」，让郭东延崩溃备感破灭：「我看过《初恋筑梦101》（建筑学概论）啊！」



讨人喜欢的怪物――妙语如珠李东辉



李东辉也说自己什么都不会，但最有搞笑抱负的他，妙语如珠总让其他人笑得东倒西歪，郭东延笑说：「哥真的是讨人喜欢的怪物。」车银优也表示中了李东辉的毒！李东辉简直可以当谐星了，他自豪地说：「我真的会在睡前回忆大家的笑脸，想著他们的笑脸睡觉是最幸福的！」



消失的自然人――四次元郭东延



大家都把生存与否押宝在郭东延身上，郭东延果然做菜、劈柴样样都会，自给自足生活能力满分，其他人都认可他根本是「住在森林的自然人」了！喜爱大自然的他还直呼想脱光衣服在林中跑步！他甚至为了与森林独处，走入山林和他人断绝联系搞失踪！



反转美男――肢体搞笑车银优



公认的「美男」，男团ASTRO成员兼演员的车银优不愧是有长期的综艺经验，比起耍嘴皮子，他倒是有满多肢体搞笑。洗个头、跳个舞都能逗笑李帝勋，还被李东辉说「好奇心旺盛，还是孩子」。当李东辉抓到他直接捧起水桶喝水时，他直接笑喷了！



光是预告片就超过28万观看次数、涌入400多则留言！X（Twitter）也被疯狂转发！有则热门留言这么形容四人：「车银优什么都不做也很搞笑，郭东延不管做什么都很搞笑，李东辉是为了搞笑什么都会做，李帝勋是只要看了都会笑。」ㅋㅋㅋㅋㅋ



好奇四大演员的Bromance与「搞笑自然人」生活，就别错过《芬兰租屋生活》！《芬兰租屋生活》明日12月6日起逢星期五在「黄Viu」上架，香港观众追起来啦！



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