你也在追嗎！Disney+姜草攜神作《照明商店》回來了　疑點解析一次看！首播4集「耳朵流沙、指甲長在背面」狂掀討論

由南韓人氣漫畫家姜草所執筆的《MOVING異能》在Disney+上檔後全球爆紅，成為2023年熱度最高的韓劇，也連帶讓劇中演員韓孝周、趙寅成再度翻紅，年輕一輩演員李正河、高允貞與金度勳更是成為代表作，姜草的下一部作品也讓人備受期待！如今他的另一部漫改神作《照明商店》終於在Disney+上檔，且一口氣就先公開4集！由於該片風格偏向驚悚，因此不少網友直呼差點嚇破膽，然而細細品嘗後也發現，故事核心與「人」息息相關，這次就一口氣解謎故事中的謎點，讓人更清楚故事背景！

疑點1：「故事的中心始終是人」而背後的故事是…

《MOVING異能》現象級的成功，無疑讓姜草的名聲推至巔峰。然而這次他筆下的另一部經典作品《照明商店》接棒上檔，也讓他坦言有些緊張。過去在記者會上，姜草談到了兩部作品的核心，都是以「人」為出發點，他直言不管是寫作或是創作，人永遠都是他故事主題的精髓。只是《MOVING異能》以熱血的超級英雄為主，《照明商店》則聚焦在生死邊緣。他曾分享「我創作和講述故事。無論是寫作還是創作，故事的中心始終是人。能夠打動人心的永遠是故事的主題與精髓。」《照明商店》透過6個陌生人的故事，描述他們在通往死亡前未盡的心結，對未能告別的牽掛感到歉疚，希望觀眾能在觀影之餘，找到與自己相通的部分。



疑點2：照明商店是個什麼樣的地方？

與《MOVING異能》一樣，《照明商店》就算改編成劇集但與漫畫還原度高，因此看過漫畫的觀眾再來追劇應該會相當有感。雖然是以6個迷惘的陌生人為主軸，但他們卻都在同一條巷子中相遇，巷子的底端是一家燈泡店，名字就叫「照明商店」。而這家老闆主人到底是誰？叫作鄭遠永，並找來男神朱智勛主演。他在的地方並非人間，而是一個人通往死亡前短暫停留的結界，存在在這邊的魂魄因為帶有遺憾因此無法真正死去，但又活不下去，只能受困其中。朱智勛宛如擺渡人，目的要幫助這些魂魄更清楚思考自己該不該留在此地，還是重回人間。

另外「照明商店」中的燈泡也有特別含意，店裡大多的燈永遠都亮著，但來訪的客人卻有些特別，有人指甲長在反面(指腹)，有人耳朵總是流著沙子，也有人全身濕淋淋，進到店裡卻什麼話都不說。《照明商店》把這家店的燈泡比喻成訪客的生命，忽明忽暗、明滅不定，也像生命的延續，要留要走，全看自己的意志。



疑點3：重症室護理師的意義？

來自重症室的護理師權永知同樣也是原著中相當重要的角色，權永知是唯一在人間連結生死兩個世界的引領者，由於她曾有過瀕臨死亡的經驗，因此她與陰陽之間的界限變得模糊。該角色則是找來朴寶英第三度出演護理師。不同於先前的人設，朴寶英在《照明商店》中飽受另一個世界的干擾，但她依然用最溫暖的行動來接納超自然的現象。

例如有個耳朵不停流沙的男性闖入重症病房，劈頭就問他「太平間在哪？」，權永知很快就發現他是因為欠高利貸被活埋的患者，因此細心將他的耳朵清乾淨後，在耳邊告訴他「你認為自己會成為家人的負擔吧？我也曾經徬徨一段時間，但當時有人為我注入了意志，所以我活過來了。所以請你也別放棄！」若要說朱智勛是陰間的擺渡人，朴寶英就是將亡者拉回人間的領路者。



疑點4：公車站的女人是誰？

從第一集開始，以一名陌生的女人坐在公車站拉開序幕，這名女子叫李至永，找來從偶像轉型成為演員相當成功的女星金雪炫飾演，而她等待的男人則為金玄民，由男星嚴泰九主演。李至永每天都坐在公車站旁的長椅上吸引金玄民的注意，某天兩人終於搭上了話，金玄民將李至永帶到自己家，沒想到隨後走出來的剩下李至永一人，還有一大個滴著血的行李箱，奇怪的是李至永除了指甲長在背面之外，會去問其他人「是不是一個人來？」、「你們認識嗎？」、「你看得見我嗎？」。

事實上在漫畫中可以發現，李至永與金玄民在生前曾是一對相當幸福的情侶。然而金玄民卻在某次意外中陷入昏迷，李至永傷心之餘卻遭到男方家人責罵因而傷心自殺，未料在自殺前一刻她看見手機亮出「金玄民沒有死！」的訊息，但就算她把指甲抓斷了依然扯不斷繩子，因此她也走進了死亡結界，指甲才會長在背面。到了結界後，她每天都在金玄民下車的地方等他，甚至還把他裝進行李箱到兩人約會過的地點，就是希望對方認出她。李至永難過說「我在想是不是來到這個地方，就會把記憶忘掉，所以我跑去找跟我相同情況的人，但發現只要有相愛過，都會認出對方的。像那對母女也是，但為什麼他卻記不得我呢？」後續兩人會如何發展，也值得劇迷慢慢體會。



疑點5：神秘的警察與小吃店老闆角色？

除了原著出現的角色之外，在劇集版中也出現兩大新角色，分別是男星裵晟祐飾演的警察楊成識，另外一名為金大明飾演的小吃店老闆金相勳。楊成識沉默寡言，但對於想破的案子會堅持到底。他懷疑一名老先生的死並非自然死亡，追查之後發現金相勳涉有重大嫌疑。就在某次金相勳無故追捕一名女性時，裵晟祐衝出小巷上前扭打，沒想到金相勳卻反問他「你也看得到她嗎？」原來這名女子是先前火災過世的亡者，但兩人卻都看得見？！

儘管網友好奇兩人真實身分，但目前還不得而知，但網友猜測金相勳可能是陰間使者，要把還在飄泊的亡魂帶走。至於楊成識同樣也是困在照明商店世界的魂魄，在第四集最後，鏡頭帶過一遍所有正在重症室搶救的病人，其中一名赫然驚見就是楊成識，而他的故事背景也勢必牽動劇情走向。





當然《照明商店》精彩程度不止如此，實力派演員李姃垠雖然在第四集才現身，但她似乎早就以不同模樣貫穿整部劇，究竟她總是要女兒去照明商店買燈泡的原因是為何？開不了口又有什麼苦衷？請一定要鎖定每週三上架的《照明商店》！

Disney+ 原創劇《照明商店》每周三下午 4:00 上架新集數

●《照明商店》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-6620d99f-aac9-473b-8ff8-f248e123b5cc

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞