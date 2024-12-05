先記住他們的號碼吧！《魷魚遊戲2》即將揭開神秘面紗！重點人物號碼一次公開～

《魷魚遊戲2》即將於12月26日與大家見面，今日也公開了這些主要角色們9人的號碼與劇中造型，引發觀眾們的期待。為了復仇而再度回歸遊戲的456號李政宰，與即將迎接他的「前檯」李秉憲，再度展開一場激烈的對決。

本次所公開的海報，令人想起了這些參賽者在前往比賽前，滿臉天真無邪的表情，不過已經參加過一次的456號李政宰，臉上再也沒有笑容，而是帶有復仇的心情再度賭上自己的性命，與首次參加遊戲的新參賽者們形成強烈的對比。仍然希望能獲得高額獎金的8名新參賽者，滿臉笑容地來參與，包含333號的投資Youtuber任時完，厚顏無恥的388號姜河那，為了生病的女兒想要贏得醫藥費的246號李陣郁，以及想要完成變性手術的120號朴成焄。

為了償還賭博債務的007號梁東根以及他的母親149號姜愛心，在生存遊戲中即將站在十字路口進行艱難的選擇。390號的李瑞煥，與被騙而失去巨額資金的222號趙宥利重逢，這些角色們背後的故事也開始令人期待。而參賽者中唯一第二次參與的456號李政宰，也預告了本次的角色將與第一季有著非常大的落差，請大家期待這樣的轉變。



除了9人以外，還有各種角色即將加入《魷魚遊戲2》，包含由蔡國熙飾演一位女巫，總是會說出意義深長的預言以及詛咒，讓參賽者更加緊張，心中產生壓力。另外透過HipHop生存選秀亞軍出身的說唱歌手崔勝賢TOP，還有膽小怕事的李大衛等等，每人個性都有不同特色，將為《魷魚遊戲2》帶來不同的看點。《魷魚遊戲2》預計將以更豐富精采的敘事與人物設定，加上無法預測的劇情內容來讓觀眾們再度注目。《魷魚遊戲2》將於12月26日在Netflix播出。

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