尹錫悅總統宣布戒嚴後，韓國被美、日、英等國列為「旅遊危險國家」 韓網友：真是丟國家的臉

隨著尹錫悅總統宣佈非常戒嚴，主要國家以保護本國國民爲由，對韓國發布了「旅行警報」。

據各國4日透露，英國外交部發布對韓國的旅遊警報，要求「聽從當地當局的建議，避免政治示威」。英國駐韓大使館也通過 SNS 表示：「正在密切關注情況，請關注英國外交部的公告。」

美國國務院認爲，在宣佈解除戒嚴令後，情況仍不穩定。美國國務院表示：「應該預想到潛在的混亂，和平示威也會變成對立，並有可能演變成暴力事件，要避開示威進行地區。」

而日本駐韓大使館也囑咐居住在韓國的本國國民說「雖然具體措施不確定，但今後請密切注意。」

隨著國會通過解除緊急戒嚴的要求案，尹錫悅總統在宣佈戒嚴6個多小時後，在4日凌晨4時26分通過現場直播對國民談話宣佈解除戒嚴。但是，主要國家擔心韓國的政局會持續不穩定，所以沒有解除旅行警報，正在關注情況。因此，預計國內入境旅遊業界也會出現混亂，因爲根據旅遊警報，計劃訪韓的外國遊客可以推遲或取消韓國旅遊。



相關消息一公開，也引發韓國網友不滿，紛紛表示：「換作是我也取消機票，尹錫悅真的是出賣國家的傢伙」、「真的把整個國家都搞垮了」、「丟國家的臉」、「外交、經濟都搞砸了」、「開始我們國家真的要跌入深淵了...」、「必須盡快彈劾的理由是，這樣下去國家會滅亡」、「一夜之間..這是什麼情況」、「短短幾個小時內國家就面臨崩潰」、「真是的，經濟要崩潰到什麼程度」等等。

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