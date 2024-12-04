韓國三大電視台「年末頒獎典禮」目前皆未取消，但總統戒嚴事件令業界相當不安！《一箱情緣》徐玄振受波及

12月份本來是迎接年末各大頒獎典禮：演技大賞、演藝大賞、歌謠大戰慶典舞台等活動的好日子，卻在韓國總統尹錫悅宣佈緊急戒嚴後，變了調！大家都在密切關注這場危機。

今天（4日），多位廣播電視台公司官員對媒體透露，有傳言稱三大電視台（SBS、KBS、MBC）的頒獎典禮將被取消，但我們尚未收到任何取消通知，預計將按照計劃如期舉行。不過，他也態度謹慎的表示「雖然戒嚴已經解除，但我們都在密切關注事態的發展」。





由孔劉、徐玄振主演的 Netflix 韓劇《一箱情緣》首先受到戒嚴令的直接衝擊，徐玄振原定於今天上午在首爾鐘路區接受採訪，但決定取消。原則上目前明星活動或大型聚會都未受到限制，一切恢復正常運作，但卻因為總統宣佈戒嚴事件，很可能導致社會混亂，主辦單位也因此採取了比較保守的作法。





尹總統於前一天（3日）10點23分發表公開演說宣佈戒嚴。緊急戒嚴是指在發生軍事戰爭、事件或類似的國家緊急狀態，社會秩序受到極大擾亂，難以履行行政和司法職能時，總統宣佈實施戒嚴。宣佈戒嚴後，戒嚴指揮官負責戒嚴區域內的所有行政和司法事務。



而在今天（4日）凌晨1點左右，國會在全體出席會議的190名議員的同意下通過了解除戒嚴的決議。之後凌晨4時25分，在宣布戒嚴6小時後、國會通過要求解除戒嚴的決議後3小時30分鐘，尹總統就戒嚴問題發表了後續談話，並解除了戒嚴。對韓國人民來說，就是鬧了一場大笑話般，彈劾總統、要求他下台的聲浪也越來越堅定。

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