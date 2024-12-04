尹锡悦总统宣布戒严后，韩国被美、日、英等国列为「旅游危险国家」 韩网友：真是丢国家的脸

随著尹锡悦总统宣布非常戒严，主要国家以保护本国国民爲由，对韩国发布了「旅行警报」。

据各国4日透露，英国外交部发布对韩国的旅游警报，要求「听从当地当局的建议，避免政治示威」。英国驻韩大使馆也通过 SNS 表示：「正在密切关注情况，请关注英国外交部的公告。」

美国国务院认爲，在宣布解除戒严令后，情况仍不稳定。美国国务院表示：「应该预想到潜在的混乱，和平示威也会变成对立，并有可能演变成暴力事件，要避开示威进行地区。」

而日本驻韩大使馆也嘱咐居住在韩国的本国国民说「虽然具体措施不确定，但今后请密切注意。」

随著国会通过解除紧急戒严的要求案，尹锡悦总统在宣布戒严6个多小时后，在4日凌晨4时26分通过现场直播对国民谈话宣布解除戒严。但是，主要国家担心韩国的政局会持续不稳定，所以没有解除旅行警报，正在关注情况。因此，预计国内入境旅游业界也会出现混乱，因爲根据旅游警报，计划访韩的外国游客可以推迟或取消韩国旅游。



相关消息一公开，也引发韩国网友不满，纷纷表示：「换作是我也取消机票，尹锡悦真的是出卖国家的家伙」、「真的把整个国家都搞垮了」、「丢国家的脸」、「外交、经济都搞砸了」、「开始我们国家真的要跌入深渊了...」、「必须尽快弹劾的理由是，这样下去国家会灭亡」、「一夜之间..这是什么情况」、「短短几个小时内国家就面临崩溃」、「真是的，经济要崩溃到什么程度」等等。

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