【專訪】愛與啤酒的故事！《酒醉羅曼史》金世正&李鍾元自曝酒量與喜好，拍愛情喜劇秘訣是「真正愛上對方」

備受期待的Viu韓劇《酒醉羅曼史》終於與觀眾見面，兩位主演金世正和李鍾元不僅在劇中充滿火花，幕後訪談更展現了可愛互動於專業一面！

《酒醉羅曼史》上月4日開播，由Viu獨家同步更新，講述個性熱情、認為隱藏感情理所當然的「酒類銷售女王」蔡龍珠（金世正 飾），與敏感細膩、把捕捉感情當作日常的「釀酒大師」尹珉主（李鍾元 飾）之間令人心動的愛情故事。 韓星網獨家訪問了金世正和李鍾元，一起來看看兩位演員為角色所做的準備，以及拍攝過程中的趣味點滴吧！



為角色「深造」：從女軍人到釀酒師

金世正飾演的龍珠是一位熱情洋溢的角色，為此她提前準備好了「十足的體力和能量」！同時因為龍珠的上一個職業是軍人，為了詮釋出軍人特質，金世正特意聯繫了軍人朋友，了解真實女軍人的言行舉止與細節。



飾演尹珉主的李鍾元則為釀酒大師的設定下足功夫。他笑著分享：「現實中我真的有個朋友是專業釀酒師，我向他請教了很多關於啤酒製作的知識，從啤酒花、大麥粉的處理到過濾與熟成，每個步驟我都有親自去學。」



酒量對決與劇組聚會

當被問到兩人的酒量時，他們毫不掩飾地展現了自己的「實力」。李鍾元：「葡萄酒的話，我大概可以喝一瓶半到兩瓶。」金世正：「我大概可以喝一瓶葡萄酒，或者燒酒和啤酒各一瓶。」

李鍾元還透露，在開拍前的劇本圍讀時，劇組成員曾一起喝酒增進感情；因為劇中有喝啤酒的戲份，也有和金世正一起小酌啤酒。



對酒的偏好：博愛者認證！

聊到對酒的興趣，金世正坦言：「雖然我喜歡喝酒，但對專業知識不如李鍾元那麼了解。各種酒都很喜歡，如果非要選一種的話，我選啤酒。」



李鍾元則展現了「酒迷」本色，表示自己對各類酒都情有獨鍾：「我很喜歡葡萄酒、威士忌、啤酒、韓國酒、日本酒，對雞尾酒也不排斥。 平時很喜歡喝葡萄酒，經常喝白葡萄酒。」他還笑著補充，拍攝《酒醉羅曼史》過程中學到不少啤酒知識，對啤酒也更加感興趣。



金世正的愛情喜劇心得：真正愛上對方

金世正繼《社內相親》後再次接拍愛情喜劇，觀眾自然對她充滿期待。 她坦言再次挑戰這種題材其實壓力更大，因為要避免重複過去的表現，思考許久後認為最重要的秘訣就是要真心愛上對方：「我用真心深愛珉主的眼神看著他，把他的一舉一動都視為是很可愛的表現。 這樣一來就算不用特別努力，鏡頭也能自然而然地捕捉到那種氛圍。」



李鍾元潛心研究用眼神表達愛意

對於首次挑戰現代愛情劇男主角，李鍾元透露他特別去研究了愛情喜劇的基本要素，發現最重要的就是眼神：「在這部份做了不少鑽研，例如望向彼此的眼神、飽含愛意的眼神，認真研究如何通過一個眼神去表現出愛意。 」



選擇《酒醉羅曼史》的原因：劇本的魅力與彼此的信任

《酒醉羅曼史》是金世正繼《社內相親》後第二次與朴繕虎導演合作，當被問到為何選擇出演這部作品時，她表示首先是因為劇本太有趣：「我深受各個角色吸引，覺得飾演龍珠一定很有趣，如果能找到適合珉主的演員，應該能拍出很有趣的作品。 而且確實找到了合適的演員，目前正在開心地進行拍攝。」

金世正表示與導演朴繕虎的二度合作讓她更加註重細節，希望能再次打造出一部好劇，因為互相積累了不少了解和信任，更能在信賴的基礎上努力投入拍攝工作。



李鍾元接下這部作品的原因更加多元，首先因為是沒嘗試過且一直想挑戰的題材，其次因為女主角人選：「金世正的選角已經早一步確定下來，我很想跟他合作一次。 我認為她是能跟我一起敘述這個故事、打造出這部電視劇的人物。」

當然，最終決定性原因還是角色：「最關鍵的部份是因為珉主這個角色原本就跟我有很多相似之處，我很能理解他，所以很想接演。」而且因為金世正和導演已經有一次成功合作，讓李鍾元感到只要自己好好表現即可。



《酒醉羅曼史》不僅是一部浪漫愛情劇，更結合了熱情與專業精神，龍珠和珉主在戲中「釀造愛情」，用一杯杯啤酒講述甜美故事！《酒醉羅曼史》逢星期一、二晚上在「黃Viu」上架，香港、東南亞、中東及南非等16個地區由Viu獨家同步更新。



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