【专访】爱与啤酒的故事！《酒醉罗曼史》金世正&李钟元自曝酒量与喜好，拍爱情喜剧秘诀是「真正爱上对方」

备受期待的Viu韩剧《酒醉罗曼史》终於与观众见面，两位主演金世正和李钟元不仅在剧中充满火花，幕后访谈更展现了可爱互动於专业一面！

《酒醉罗曼史》上月4日开播，由Viu独家同步更新，讲述个性热情、认为隐藏感情理所当然的「酒类销售女王」蔡龙珠（金世正 饰），与敏感细腻、把捕捉感情当作日常的「酿酒大师」尹珉主（李钟元 饰）之间令人心动的爱情故事。 韩星网独家访问了金世正和李钟元，一起来看看两位演员为角色所做的准备，以及拍摄过程中的趣味点滴吧！



为角色「深造」：从女军人到酿酒师

金世正饰演的龙珠是一位热情洋溢的角色，为此她提前准备好了「十足的体力和能量」！同时因为龙珠的上一个职业是军人，为了诠释出军人特质，金世正特意联系了军人朋友，了解真实女军人的言行举止与细节。



饰演尹珉主的李钟元则为酿酒大师的设定下足功夫。他笑著分享：「现实中我真的有个朋友是专业酿酒师，我向他请教了很多关於啤酒制作的知识，从啤酒花、大麦粉的处理到过滤与熟成，每个步骤我都有亲自去学。」



酒量对决与剧组聚会

当被问到两人的酒量时，他们毫不掩饰地展现了自己的「实力」。李钟元：「葡萄酒的话，我大概可以喝一瓶半到两瓶。」金世正：「我大概可以喝一瓶葡萄酒，或者烧酒和啤酒各一瓶。」

李钟元还透露，在开拍前的剧本围读时，剧组成员曾一起喝酒增进感情；因为剧中有喝啤酒的戏份，也有和金世正一起小酌啤酒。



对酒的偏好：博爱者认证！

聊到对酒的兴趣，金世正坦言：「虽然我喜欢喝酒，但对专业知识不如李钟元那么了解。各种酒都很喜欢，如果非要选一种的话，我选啤酒。」



李钟元则展现了「酒迷」本色，表示自己对各类酒都情有独钟：「我很喜欢葡萄酒、威士忌、啤酒、韩国酒、日本酒，对鸡尾酒也不排斥。 平时很喜欢喝葡萄酒，经常喝白葡萄酒。」他还笑著补充，拍摄《酒醉罗曼史》过程中学到不少啤酒知识，对啤酒也更加感兴趣。



金世正的爱情喜剧心得：真正爱上对方

金世正继《社内相亲》后再次接拍爱情喜剧，观众自然对她充满期待。 她坦言再次挑战这种题材其实压力更大，因为要避免重复过去的表现，思考许久后认为最重要的秘诀就是要真心爱上对方：「我用真心深爱珉主的眼神看著他，把他的一举一动都视为是很可爱的表现。 这样一来就算不用特别努力，镜头也能自然而然地捕捉到那种氛围。」



李钟元潜心研究用眼神表达爱意

对於首次挑战现代爱情剧男主角，李钟元透露他特别去研究了爱情喜剧的基本要素，发现最重要的就是眼神：「在这部份做了不少钻研，例如望向彼此的眼神、饱含爱意的眼神，认真研究如何通过一个眼神去表现出爱意。 」



选择《酒醉罗曼史》的原因：剧本的魅力与彼此的信任

《酒醉罗曼史》是金世正继《社内相亲》后第二次与朴缮虎导演合作，当被问到为何选择出演这部作品时，她表示首先是因为剧本太有趣：「我深受各个角色吸引，觉得饰演龙珠一定很有趣，如果能找到适合珉主的演员，应该能拍出很有趣的作品。 而且确实找到了合适的演员，目前正在开心地进行拍摄。」

金世正表示与导演朴缮虎的二度合作让她更加注重细节，希望能再次打造出一部好剧，因为互相积累了不少了解和信任，更能在信赖的基础上努力投入拍摄工作。



李钟元接下这部作品的原因更加多元，首先因为是没尝试过且一直想挑战的题材，其次因为女主角人选：「金世正的选角已经早一步确定下来，我很想跟他合作一次。 我认为她是能跟我一起叙述这个故事、打造出这部电视剧的人物。」

当然，最终决定性原因还是角色：「最关键的部份是因为珉主这个角色原本就跟我有很多相似之处，我很能理解他，所以很想接演。」而且因为金世正和导演已经有一次成功合作，让李钟元感到只要自己好好表现即可。



《酒醉罗曼史》不仅是一部浪漫爱情剧，更结合了热情与专业精神，龙珠和珉主在戏中「酿造爱情」，用一杯杯啤酒讲述甜美故事！《酒醉罗曼史》逢星期一、二晚上在「黄Viu」上架，香港、东南亚、中东及南非等16个地区由Viu独家同步更新。



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