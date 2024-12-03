《PRODUCE》受害者金国宪挑战《白种元的悲惨世界》拚转行，哽咽坦言曾想不开，韩网一片心疼

拥生意头脑又有厨艺的知名美食企业家白种元，担任评审的节目《黑白大厨：料理阶级大战》10月风光落幕后，目前又带来《白种元的悲惨世界》，虽然阵容不比《黑白大厨》星光熠熠，参赛者都不是明星厨师，不过他们的故事各个「悲惨」到让人想继续看下去。

《白种元的悲惨世界》11月30日开播，目标是选出适合的「悲惨故事生意人」，帮助他开餐厅。阵中有名参赛者登场便不寻常，走进被制作单位特别营造出的监狱要换「囚服」时，他不像其他人直接地脱衣服露出上半身，反倒不好意思地先套了一幅再把原本的衣服抽出来。他一登场还被其他参赛者讨论「长得很帅」、「是偶像练习生吗」、「挂著光环来」，所以他是谁？06号金国宪，标签是「玩完的偶像」。



金国宪2017年以男团MYTEEN出道，出道不久后便参与选秀节目《MIXNINE》，2019年又参赛之名的《PRODUCEX101》。可惜的是，‎《PRODUCEX101》爆出投票造假，导致金国宪在第三轮被淘汰、无缘晋级总决赛。金国宪在《白种元的悲惨世界》坦言出道后并不顺利，公司为了让他们迅速获得人气而送他们去选秀节目，却遇上了节目造假。



「想从高速公路上跳下去，打开了车门……真的很想死，当时做了比较愚蠢的选择……」金国宪噙著眼泪艰难的开口，表示自己是看见了节目的广告前来，广告里的「重置人生」触动了他。



节目播出后，Theqoo论坛出现‎一篇贴文‎涌进近500则留言，几乎都为金国宪加油，如「真是的，要为这样的孩子应援了」、「偶尔会想起，但搜寻也找不到近况，本来很好奇ㅠㅠㅠ」、「好烦，孩子们到底犯了什么罪……因为大人们的欲望」、「他唱歌也很好听ㅠㅠ」、「国宪啊为你加油，ㅠㅠㅠㅠ希望一切顺利」……等等。

也有不少人批判当初造假的相关人士，同时不满得到利益的出道团体，如「坏人粉碎了一个人的梦想和希望」、「《PRODUCEX101》PD已经坐牢了，但出来的团体依旧很受欢迎还被要求重组，真搞笑」、「真的有良心的话，Mnet就不要再做偶像节目了」……等等。

由於《白种元的悲惨世界》参赛者之中还有「前科犯」，不少网友认为给前科犯机会不如给金国宪，甚至也有人认为节目组疯了，竟然把金国宪和前科犯摆在一起。然而，实际收看节目的话，他们说的前科犯07号金东俊，是「9号处分少年窃盗犯」，节目中他透露自己是遭受家暴离家出走，为了果腹才窃盗。另外还有一名因伤被职业球团韩华鹰释出的年轻投手04号梁京民，他的遭遇也令网友惋惜。



《白种元的悲惨世界》首集金国宪的画面并不多，早早便说完他的故事，第一个任务「处理洋葱」并未能看见他的表现，不晓得能否步步闯关成功、从爱豆转行生意人厨师。节目每周六晚间於韩国首播，香港观众深夜起可於黄Viu收看。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻