《背著善宰跑》金惠奫將搭配申東燁、金知妍 擔任《2024年SBS演技大賞》MC

12月21日即將播出的《2024年SBS演技大賞》，今年將請到申東燁、《背著善宰跑》金惠奫以及《金字塔遊戲》金知妍三位共同擔任MC，為年底的頒獎典禮增添不少風采。

目前SBS演技大賞的象徵人物非申東燁前輩莫屬，已經連續8年擔任MC，他沉著穩定的主持風格，也總是能掌握全場氣氛，是非常令人信任的選擇。金惠奫與金知妍兩大美女對於SBS頒獎典禮來說，自然是新面孔，但兩位之後都將有主演的作品在SBS播出，擔任2024年的年底頒獎典禮MC更是意義深遠。



金惠奫在2024年以tvN電視劇《背著善宰跑》受到廣大觀眾們的喜愛，下一部作品自然也備受期待，她將演出SBS的作品《雖然從今天開始是人類》，在年末頒獎典禮就現身也讓觀眾們更加期待。金惠奫自出道以來首次擔任頒獎典禮的MC主持人，將為典禮帶來無限活力與能量。



苞娜金知妍在2024年也透過TVING的原創電視劇《金字塔遊戲》而受到矚目，2025年即將在SBS播出的新電視劇《鬼宮》也將由她主演，將再度挑戰歷史劇作品，SBS在年底即預告兩位優秀女演員即將加入2025年的電視劇行列，於是在頒獎典禮上先以MC身份與觀眾們見面。



今年的得獎者會是誰，也更加令人好奇，《2024年SBS演技大賞》將於12月21日星期六下午8點35分（韓國時間）在SBS播出。

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