《戰．亂》朴正民無預警宣布「中斷活動」洽談中的作品全喊卡！

擁有許多電影與影集作品的演員朴正民，在YT節目中突然宣布明年一整年將停止任何活動，每年固定有許多作品的他，究竟為何拋出這樣的宣言？

日前在鄭在亨的YT頻道上的節目中邀請演員朴正民成為嘉賓，節目中他好奇詢問朴正民「拍戲究竟是有多忙？是不是真的只生活在拍攝現場？」朴正民表示幾乎就是那樣沒錯，並提到自己截至今年為止，手邊的小型電影也開拍的話，已經拍了三部作品了，《戰．亂》在去年12月結束拍攝，《新烏托邦》7月結束，現在又繼續進行一部小型的電影作品。



鄭在亨接著問：「會不會太忙了啊？」朴正民於是表明，所以自己將在明年休息，這消息他需要到處散布一下，不然大家可能不讓他休息，於是發布了自己將休息一年的宣言。朴正民同時也提到自己對於正在提案中的作品很抱歉，不過都必須先拒絕大家了。



原來朴正民喊著要休息是有原因的，他一週拍攝五次，僅兩天處理私人的事情，覺得有點不夠，所以他想要休息一陣子。這樣的頻率跟上班族簡直沒兩樣，每週有長達5天的時間進行拍攝，可能還不包含他事前準備角色與熟讀劇本等等的時間，之前朴正民也曾在出演電視節目提到，自己至今參與演出的作品共有46部之多，令人相當吃驚，也算是多產的演員之一。



於是朴正民喊著明年想要休息，如果遇到無法拒絕的事情，當然他還是會去做，但這次希望多按照自己心裡想要的，下定決心更堅定自己想休息的目標。

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