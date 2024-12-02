【炸裂長文】D社戳穿閔熙珍謊言：NewJeans直播記者會是她指使，背後稱藝人是「不懂事的小孩、只會對著鏡子跳舞」！六大要點一次看

Dispatch今日下午發佈報導，爆料閔熙珍一手安排NewJeans行動、幫自己輿論造勢，背地裡卻貶低她們是「只會跳舞、什麼也不懂的小孩」，見過投資方卻謊稱沒有，甚至曾試圖用身體換取想要的女團，堪稱雙面人。小編整理了六大重點，每一個都炸裂！

1. 閔熙珍指使NewJeans召開記者會

NewJeans今年9月11日突襲召開線上記者會，指責HYBE社內霸凌、要求閔熙珍重回ADOR等等，並強調此舉是瞞著公司進行、絕非閔熙珍指使，接受KBS採訪時還說「閔熙珍曾經勸阻」（目前該報導已刪除）。 然而，據D社了解，閔熙珍早就對這次直播一清二楚。

D社公開了閔熙珍與成員父母的Telegram聊天室對話，9月11日直播前夕，有人問「現在開YouTube嗎」，閔熙珍回答：「不，7點開。 伯父，現在Bunnies散播了非常好的東西，所以故意推遲了（直播）...（Bunnies）為了孩子們能好好發揮，已經鋪好了路啊。」



2. 閔熙珍親自支持Hanni出席國會

10月9日，Hanni通過粉絲聊天app表示，已經決定為了自己、成員和Bunnies獨自出席國會監察會議，對此經紀人和公司都不知情，第一個告訴了Bunnies。

然而，在這前一天（10月8日），Hanni帶著參考人出席通知（黃色信封）來到閔熙珍工作室，世宗律師事務所的律師也在場，進行了超過4小時談話。 閔熙珍輕拍Hanni的背，看起來不像勸阻，更像鼓勵她將舞台搬到國會。（D社有拍到照片，可以點進原文裡看）

D社認為，真正的父母不會將小孩送上戰場，而閔熙珍卻將成員當做武器和盾牌，絕非保護之舉。



3. 閔熙珍貶低藝人

根據D社獲取的對話記錄，閔熙珍私下裡對藝人毫無尊重，稱NewJeans並不是「藝人」，而是一群「不懂事的小孩」：「忍著噁心努力工作，感覺是在為別人做嫁衣，浪費在養那些不懂事的小孩」「她們能懂什麼啊？ 只知道對著鏡子跳舞，每次看到就有強烈的空虛感」「什麼artist啊，已經說過很多次不是了。 好煩，別再說這種話了kk哪來的artist。」



4. 閔熙珍為回歸雙線作戰，透過成員表達個人訴求

閔熙珍一邊通過email向公司要求恢復代表職位，一邊指使NewJeans通過直播向HYBE施壓。 D社獲取了NewJeans直播當天閔熙珍發給成員家人的簡訊，其中寫道「為了恢復公司正常運轉，請明確提出讓代表重新上任的請求」。

NewJeans在直播記者會中多次強調讓閔熙珍回歸ADOR，正是閔熙珍當天上午向HYBE提出的要求。 當時閔熙珍因為譴責性騷擾受害者而遭到批評，NewJeans的直播一舉扭轉輿論，拯救閔熙珍的正是這些「不懂事的小孩」。



5. 閔熙珍會見外部投資方

閔熙珍11月5日向記者發通稿稱，自己從未見過任何投資方。 然而據D社了解，9月30日，閔熙珍在NewJeans成員親戚B某的牽線下，見到了通信設備公司DAVOLINK的會長A某，三人在A某家聊了3個多小時。 A某認為閔熙珍和B某當時已開始準備離開HYBE，向D社原樣轉達了閔熙珍當時的提問：「我能帶著NewJeans出來嗎？」

A某表示一開始是B某主動聯繫他，詢問能否給閔熙珍投資50億。 基於投資方面的討論，A某在會見閔熙珍後2天預告將任命新的理事李某和朴某，這兩人都與閔熙珍認識。 然而此舉未能真正執行，因為閔熙珍突然否認與DAVOLINK見面一事。 A某向D社吐苦水，稱是第一次遭遇這種玩弄：「他們自己說要見面，親自找上我家裡。 然後卻說完全沒接觸過？ 因為這句謊言，我們的股價一下子掉了50%，真的荒唐。」



6. 閔熙珍扭曲的價值觀

D社認為閔熙珍的職業觀、職場觀、女性觀都不正常，為達目的不擇手段。 例如在挖角NewJeans的過程中，閔熙珍曾拜託巫師向四五位可能提供幫助的男性降下愛情咒術。 根據D社獲取的2021年7月聊天記錄，閔熙珍說：「我對OOO（HYBE高層）瘋了一樣地搖尾巴，坐在離很近的位置，說聽不清楚、讓他靠更近」「我不是想進行性賄賂... 如果睡一覺能讓事情變得更順利，睡也不是不行」「我覺得和OOO睡一覺後，他就會完全被我掌控」。

雖然閔熙珍的勾引計劃因為對方拉黑而未能執行，但確實獲得了她想要的結果：將SOURCE MUSIC發掘的NewJeans挖角到ADOR。

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