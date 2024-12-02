《战．乱》朴正民无预警宣布「中断活动」洽谈中的作品全喊卡！

拥有许多电影与影集作品的演员朴正民，在YT节目中突然宣布明年一整年将停止任何活动，每年固定有许多作品的他，究竟为何抛出这样的宣言？

日前在郑在亨的YT频道上的节目中邀请演员朴正民成为嘉宾，节目中他好奇询问朴正民「拍戏究竟是有多忙？是不是真的只生活在拍摄现场？」朴正民表示几乎就是那样没错，并提到自己截至今年为止，手边的小型电影也开拍的话，已经拍了三部作品了，《战．乱》在去年12月结束拍摄，《新乌托邦》7月结束，现在又继续进行一部小型的电影作品。



郑在亨接著问：「会不会太忙了啊？」朴正民於是表明，所以自己将在明年休息，这消息他需要到处散布一下，不然大家可能不让他休息，於是发布了自己将休息一年的宣言。朴正民同时也提到自己对於正在提案中的作品很抱歉，不过都必须先拒绝大家了。



原来朴正民喊著要休息是有原因的，他一周拍摄五次，仅两天处理私人的事情，觉得有点不够，所以他想要休息一阵子。这样的频率跟上班族简直没两样，每周有长达5天的时间进行拍摄，可能还不包含他事前准备角色与熟读剧本等等的时间，之前朴正民也曾在出演电视节目提到，自己至今参与演出的作品共有46部之多，令人相当吃惊，也算是多产的演员之一。



於是朴正民喊著明年想要休息，如果遇到无法拒绝的事情，当然他还是会去做，但这次希望多按照自己心里想要的，下定决心更坚定自己想休息的目标。

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