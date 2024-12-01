《出差十五夜》SM特輯，SHINee Key暴露真心大喊：「好喜歡YG啊！」前輩昌珉看了超傻眼

《出差十五夜》SM娛樂偶像五代同堂，節目終於公開！前後輩們的互動，完全可以感受到滿滿的家族愛啊～。

人氣網路節目《出差十五夜》在昨晚公開了「SM娛樂 30週年」特輯，出演的偶像名單有 H.O.T. 安七炫、東方神起最強昌珉、Super Junior 利特、少女時代孝淵、SHINee Key、EXO Suho、Red Velvet 瑟琪、NCT 道英、aespa Karina、RIIZE 元彬，共10人作為代表出擊。

從介紹開始就感覺到了世代的差異性，有些人是徵選進入公司，前輩們是路上遇到星探，比較年輕一點的後輩們，就是遇上從IG被私訊（DM）的網路型星探，前輩們聽完也感到很驚訝&新鮮。



▼開場第一集：SM娛樂偶像五代同堂。



當然也少不了分組對抗的經典遊戲「聽音樂猜歌手歌名」，SHINee Key 作為每週出演《驚人的星期六》的固定班底，成為大家寄予厚望的對象。果然第一題音樂一響，他就立刻有反應！

▼第二集：SM娛樂牌瘋狂音樂猜題遊戲。



為了讓自己的隊伍先馳得點，Key 搶答回：「BLACKPINK〈玩火〉(PLAYING WITH FIRE)！」成功得分，在開跳的瞬間大喊：「我好喜歡YG啊！」在後方的沈昌珉看完一臉傻眼的看向 Key，字幕打上「你好喜歡YG？」





結束後羅PD忍不住調侃：「你前面還說自己全身留著粉紅色的血液？（SM娛樂的象徵色）」Key 回：「我出道16年以來，一～直很喜歡聽別人的歌。」利特也貼心的附和：「是 BLACKPINK 嘛，PINK（粉紅色）。」



▼第三集：人物猜題遊戲中多次出現緊急狀況…危機四伏…。



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