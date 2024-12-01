【韓網熱門】和朋友約定好去旅行卻突然被放鴿子...... 網友：我也會一起取消旅行

如果遇到相同的事情，你會怎麼辦？

最近韓網上一篇關於和朋友約定旅行，卻在出發前被放鴿子的內容引爆網友熱議。 原PO主表示：

1. 和朋友約定一起去泰國旅行

2. 出發前三天朋友突然說去不了了

3. 理由：朋友從一週前開始做惡夢，夢裡出現陰間使者，告訴他「如果你要過海的話就意味著要渡過黃泉，好好想想」

4. 朋友表示雖然知道是迷信，但內心不安，為了表示歉意就把存的旅行費全給我

5. 雖然可以自己一個人去旅行，但因為一個夢就放我鴿子的朋友，太寒心了vs 能理解



韓國網友評論

1. 換做是我的話，我也不會去，能理解

2. 我也不想去了

3. 都這樣了肯定不能去啊，旅行又不是多麼重要的事情

4. 連我都會取消旅行，他都那麼說了，內心不安

5. 真的有人相信這個嗎？ 太神奇了，雖然我尊重各位的想法，但是換做是我的話完全不理解

6. 他都把存的旅行費都給你了還要怎樣？？ 不過我也會跟著內心不安

7. 完全不會寒心啊，我會安慰對方，然後約定下次一起去

8. 感覺這個夢很不吉利，我也不會去了

9. 惡夢一整週？ 這應該是祖先托夢吧

10. 雖然我不迷信，但是聽完也會害怕

11. 那就一起取消國外旅行，換成國內旅行一起去啊

12. 把錢給我？？ 不會是把壞運氣賣給我了吧??? 那我也不要去了

13. 即使去了，也玩得不安心吧

14. 即使他說要去，我也會攔著他不讓他去的

15. 幾年前我和朋友約定去濟州島旅行，但是我媽一直做不好的夢，我就說了個謊告訴朋友去不了了。 沒過幾天那個朋友的車遇到車禍，是對方全責，幸好我朋友只是有些擦傷

16. 那就不要過海，就在國內一起玩啊

17. 我不會一個人去旅行，但是取消機票、住宿等損失費要對方負責，之後會不理他

18. 只要取消行程損失的費用，其他的錢不收

19. 當然會覺得寒心啦，然後拿錢自己出國玩

20. 因為這種事情就覺得寒心的人不會成為我的朋友，不過我也不會要對方的錢，如果有取消行程而造成的費用的話，就讓對方付就好了

21. 這就是預知夢吧？ 也不是說所有人的夢都是準的，總之我也不會去

原文：https://theqoo.net/square/3492821970

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