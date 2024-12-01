《出差十五夜》SM特辑，SHINee Key暴露真心大喊：「好喜欢YG啊！」前辈昌珉看了超傻眼

《出差十五夜》SM娱乐偶像五代同堂，节目终於公开！前后辈们的互动，完全可以感受到满满的家族爱啊～。

人气网路节目《出差十五夜》在昨晚公开了「SM娱乐 30周年」特辑，出演的偶像名单有 H.O.T. 安七炫、东方神起最强昌珉、Super Junior 利特、少女时代孝渊、SHINee Key、EXO Suho、Red Velvet 瑟琪、NCT 道英、aespa Karina、RIIZE 元彬，共10人作为代表出击。

从介绍开始就感觉到了世代的差异性，有些人是徵选进入公司，前辈们是路上遇到星探，比较年轻一点的后辈们，就是遇上从IG被私讯（DM）的网路型星探，前辈们听完也感到很惊讶&新鲜。



▼开场第一集：SM娱乐偶像五代同堂。



当然也少不了分组对抗的经典游戏「听音乐猜歌手歌名」，SHINee Key 作为每周出演《惊人的星期六》的固定班底，成为大家寄予厚望的对象。果然第一题音乐一响，他就立刻有反应！

▼第二集：SM娱乐牌疯狂音乐猜题游戏。



为了让自己的队伍先驰得点，Key 抢答回：「BLACKPINK〈玩火〉(PLAYING WITH FIRE)！」成功得分，在开跳的瞬间大喊：「我好喜欢YG啊！」在后方的沈昌珉看完一脸傻眼的看向 Key，字幕打上「你好喜欢YG？」





结束后罗PD忍不住调侃：「你前面还说自己全身留著粉红色的血液？（SM娱乐的象徵色）」Key 回：「我出道16年以来，一～直很喜欢听别人的歌。」利特也贴心的附和：「是 BLACKPINK 嘛，PINK（粉红色）。」



▼第三集：人物猜题游戏中多次出现紧急状况…危机四伏…。



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