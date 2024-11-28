少女時代徐玄&2PM玉澤演確定主演人氣漫改劇《我奪走了公爵的初夜》將歐式宮廷改為古代朝鮮風！

又是一次少女時代遇上2PM的成員組合！全新漫改劇《我奪走了公爵的初夜》演員陣容公開。

KBS 2TV 全新韓劇《我奪走了公爵的初夜》確定由少女時代徐玄與2PM玉澤演合作飾演情侶。在此之前，熱門韓劇《歡迎來到王之國》少女時代潤娥跟2PM李俊昊也合作過，兩團再次以不同形式重聚而受到了關注。

《我奪走了公爵的初夜》以朝鮮時代為背景，講述女主穿越附身在小說中戲份不多的配角身上，無意間與小說的男主共度一夜，展開了驚險刺激的愛情故事。



雖然徐玄在小說中​​只是個沒什麼戲份的小配角，但她卻擁有高貴的身分地位與財力，飾演著當代的金湯匙「車善彩」。原本夢想過著順風順水、平淡無奇的幸福人生，卻在某天被一名女大學生K的靈魂附身，並在無意間與小說中的男主角共度一夜，徹底顛覆了故事的走向。車善彩是否能將偏離軌道的小說情節拉回原本的進度？令人好奇不已。

小說中的男主角慶城君由玉澤演飾演，他是備受王室寵愛的宗親，被封為當代冷酷的頂級美男，還擁有出眾的武藝，人設相當完美。然而，在諸多流言蜚語背後，他隱藏著一段令人心碎的過去。慶城君冷若冰霜的外表下，實際上是個會為了自己所愛的女人犧牲所有、真誠純潔的耿直男，勢必再次撼動觀眾們的心。

除此之外，主要演員還有權韓率、徐范俊、池慧元等新生代的演員加盟，目前已進入拍攝階段，共12集，預計明年播出。



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