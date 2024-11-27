文佳庇自爆只整過眼睛，最愛「整容妝」！曾霸氣發言：女人應該享受女王般的待遇，愛人先愛己

35歲女模文佳庇先是自爆未婚生子，接著D社踢爆她孩子的生父是影帝鄭雨盛，連日來的勁爆消息震驚眾人，文佳庇也從一名名不見經傳的模特，火速成為熱搜人物，韓網順勢挖出她的舊物料，引發廣大網友的關注。

2018年播出的MBC Every1的某檔節目中，文佳庇公開澄清了整容和美黑傳聞，她表示：「我曾經說過自己皮膚原本就比較黑，並不是說沒有去美黑，際上我很喜歡美黑。 全身上下只做過眼睛的整形，其他地方都沒有動過，是我把妝容化得像整容，我的厚嘴唇是真的哦。」



此外文佳庇在同年接受《體育首爾》採訪時的言論也引發了廣泛的關注。 她表示：「女人應該像女王一樣生活，並且應該受到女王一樣的待遇。 為了做到這一點，必須先愛自己，自己如何對待自己，別人也會以同樣的態度對待你。 如果你把自己當成女王來對待，別人也會把你當成女王看待。」強調了自我愛護的重要性。



文佳庇還自豪地提到：「我很有做飯的天賦，能做出200種不同的菜餚，我的外祖母、祖母和母親都非常擅長做飯。 如果有男朋友，我會用自己開發的醬料做一道他喜歡的烤菜。 結婚後，如果丈夫有什麼想要的，我也能做出任何他想要的菜餚。」



她還說：「從小我就喜歡站在中心位置，我沒有競爭意識、沒有對手、沒有嫉妒，只有一個目標，就是做第一。 如果有對手，那就是我自己。 在未來和人生中，我始終認為自己是主角。」



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