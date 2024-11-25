《魷魚遊戲2》魏嘏雋透露在愛情是直進男，被拒絕也相當有風度！情話撩媽媽們讓人融化

全球矚目的人氣Netflix韓國影集《魷魚遊戲2》即將在下月上線，從第一季演到第二季的主演魏嘏雋（魏化儁、魏河俊），來到了《我家的熊孩子》宣傳透露了愛情觀。

魏嘏雋承認自己是「直進男」，說自己一旦迷上了就會表白心意、毫不隱藏，主持人徐章焄便問他有沒有被拒絕的經驗，他也坦白的回答有，更透露自己就算被拒絕也不會氣餒或惡言：「（被拒絕）但還是會說『不會後悔喜歡你的』、『你是值得的人』。」相當有風度的反應讓另名主持人申東燁都驚呼並點頭表示認同。



他也相當會「接哏」，當徐章焄和申東燁開玩笑他是不是買上轉換目標、然後對每個人說「你是值得的人」，他趣味的邊比動作邊笑著跟著演：「你是最值得的人！」最後接不下去才說：「我好像說錯話了……」無措的反應讓其他人都笑了。



他和媽媽們棚內互動亦相當有趣，金鍾國媽媽暗示想和他握手，他馬上起身一一九十度鞠躬和媽媽握手，更應要求講「土味情話」撩媽媽們，語氣和笑融完全融化媽媽。



節目上他還公開自己來上節目的原因：我也作為一個熊孩子，表示自己平時會很想家鄉和爸媽，來《熊孩子》應該會得到療癒，且本身就喜歡看節目的媽媽應該會喜歡。申東燁聽了當場邀請他當VCR被觀察的一員，他爽快答應了，希望有朝一日觀眾真的有眼福看到啊！

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