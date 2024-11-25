《愛在獨木橋》朱智勛以公開戀愛為賭注挑釁鄭裕美！將加速羅曼史的展開還是兩人的怒火～

tvN新劇《愛在獨木橋》朱智勛與鄭裕美將上演18年前分開又再度重遇的兩位同名男女。朱智勛繼學生時期之後第二次再度公開打賭的理由是什麼？誘發了觀眾們的好奇心。

tvN新劇《愛在獨木橋》劇情描述在仇人的家中同一天出生，並擁有相同名字的男子石智元以及女子尹智媛，在十八歲的夏天一場痛苦的離別後，過了十八年後兩人卻再度重逢，展開了像仇人戰爭般的羅曼史。首播描述了從18年後的死對頭到18年前的初戀，中間18年之間到底是愛還是憎恨，石智元的父親帶著報復心買下了尹家集團的獨木高中，石智元（朱智勛飾）也同樣帶著報復尹智媛（鄭裕美飾）的心情而接任了獨木高中的理事長，同時帶給觀眾心動與緊張感。



再度重逢的兩人一位是獨木高中理事長，一位則是獨木高中的老師，智元對上智媛不須多講話，從兩人銳利的對望眼神就已經火花四濺，殺氣騰騰，旁人都深怕被波及。就像在學生時期打賭期末考的成績一樣，石智元又再度公開在聚餐的場合挑釁尹智媛老師，尹智媛並不是會輕易低頭的性格，兩人繼學生時期後的第二次賭注也備受期待。



《愛在獨木橋》由朱智勛與鄭裕美所展開的仇人羅曼史已拉開序幕，也令觀眾們相當期待後續的發展，到底互看不順眼的兩人，什麼時候會轉為粉紅戀愛？海外觀眾可於Disney+收看。



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