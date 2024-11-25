《鱿鱼游戏2》魏嘏隽透露在爱情是直进男，被拒绝也相当有风度！情话撩妈妈们让人融化

全球瞩目的人气Netflix韩国影集《鱿鱼游戏2》即将在下月上线，从第一季演到第二季的主演魏嘏隽（魏化儁、魏河俊），来到了《我家的熊孩子》宣传透露了爱情观。

魏嘏隽承认自己是「直进男」，说自己一旦迷上了就会表白心意、毫不隐藏，主持人徐章焄便问他有没有被拒绝的经验，他也坦白的回答有，更透露自己就算被拒绝也不会气馁或恶言：「（被拒绝）但还是会说『不会后悔喜欢你的』、『你是值得的人』。」相当有风度的反应让另名主持人申东烨都惊呼并点头表示认同。



他也相当会「接哏」，当徐章焄和申东烨开玩笑他是不是买上转换目标、然后对每个人说「你是值得的人」，他趣味的边比动作边笑著跟著演：「你是最值得的人！」最后接不下去才说：「我好像说错话了……」无措的反应让其他人都笑了。



他和妈妈们棚内互动亦相当有趣，金钟国妈妈暗示想和他握手，他马上起身一一九十度鞠躬和妈妈握手，更应要求讲「土味情话」撩妈妈们，语气和笑融完全融化妈妈。



节目上他还公开自己来上节目的原因：我也作为一个熊孩子，表示自己平时会很想家乡和爸妈，来《熊孩子》应该会得到疗愈，且本身就喜欢看节目的妈妈应该会喜欢。申东烨听了当场邀请他当VCR被观察的一员，他爽快答应了，希望有朝一日观众真的有眼福看到啊！

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