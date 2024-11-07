Super Junior利特代言金門高粱形象照被盛讚！透露接下來台灣行程還有跨年等活動！

Super Junior利特代言台灣黑松金門高粱「創世者桶陳金門高粱酒No.2」，自形象照釋出便獲好評，該產品於昨（6）日Super Junior出道19週年紀念日開始預購，利特深夜開直播還透露了接下來更多的台灣行程。

Super Junior利特金酒形象照頗受好評，普遍都認為拍得很帥、很有質感，網友盛讚「看起來就很好喝」、「拍得也太美了」、「看到照片都感受到醉意是怎樣」。凌晨利特直播，看到粉絲E.L.F.留言對他代言的金門高粱瞬間完售又驚又喜，認不住笑意：「高粱酒還有照片還沒公開耶，就完售了嗎？我是完售王嗎？」還特地講中文「謝謝大家」。



▼官方發布形象照



▼利特發文附上繁體中文讓台灣粉絲備感窩心，也有粉絲猜測文字是廠商所提供，認為廠商做得很周到



利特直播照慣例會「劇透」，他一一細數接下來行程，提到小分隊L.S.S.墨西哥演出、參加藝聲弟弟金鐘真婚禮、L.S.S.越南演出，透露了越南演出後幾天在台灣有「記者會」，不過他並未說明是什麼內容的記者會，是金酒代言？還是他擔任重要人物的實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》？再來又要到台灣了，也就是他當MC的選秀節目《SCOOL》11月30日於高雄舉行的決賽，決賽上身為導師的銀赫也會現身。



▼客家電視台製作的《廚師的迫降：客家廚房》目前已開始宣傳內容、介紹班底



▼台韓合作選秀《SCOOL》決賽門票明起售



最受討論的是，利特確定會在12月31日在台灣跨年與台灣E.L.F.跨年！目前有傳L.S.S.會在桃園跨年，圭賢一人在台南、D&E在高雄，利特算是證實了一部份，讓台灣E.L.F.興奮不已！

今年2024一整年下來，Threads網友提出的「灶咖（灶跤）大戰」比較哪位韓星來台多寡已近尾聲，本站也曾認真整理……但由於Super Junior接下的活動五花八門，有政府部門邀請的觀光代言人（圭賢）、產品代言（D&E與超商7-11聯名商品、利特金酒）以及實境節目（利特《客家的廚房》），已經難界定到底誰是冠軍了，無論單純論活動場次算或是搭機次數。接下來台灣各大縣市跨年活動，絕對又是一波套論熱潮。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞