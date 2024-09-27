SJ利特在台節目確定《廚師的迫降：客家廚房》！現身桃園球場，凌晨直播又賣金門高粱XD

Super Junior利特23、24日在台灣拍攝實境節目，24日在桃園棒球場錄影被不少人目擊，製作的客家電視台（客台）隨之在社群公布節目名稱，而深夜利特直播不僅談到節目也再度「賣」起代言的金門高粱。

*先前報導回顧：

〈‎Super Junior利特直播又鬆口另一檔台韓合作節目！與台星江宏傑、温昇豪合影也曝光〉

‎〈醉到變代言人？Super Junior利特上半年嚐金門高粱醉倒「睡播」，下半年馬上接到代言！〉‎

利特和江宏傑、温昇豪、Judy一同在桃園球場場外賣起客家味的「梅干扣肉漢堡」和客家仙草茶，令人驚喜的是，節目班底竟然還有韓國知名廚師李元日、tripleS台籍成員念（許念慈），組合引發目擊的台灣球迷兼粉絲瘋狂！客台隨之公布節目名《廚師的迫降：客家廚房》，會叫「廚房」正和台灣網友興起的計算「灶跤大賽」有關。



成員們擺攤之餘也到桃園棒球場內觀賞中華職棒統一獅與樂天桃猿比賽，跟著「猿風應援」成為場邊焦點，念還到應援台獻跳自家tripleS的〈Girls Never Die〉，利特在場內播放Super Junior名曲〈Sorry, Sorry〉時也秀了幾下。



凌晨，利特照慣例在活動過後開直播和粉絲E.L.F.聊天，他公開節目名字叫《廚師的迫降：客家廚房》之時還很訝異粉絲怎麼都知道，笑粉絲「為何裝不知道」，客台小編看到這狀況也很有趣的說：「哥你沒有跟小編套好招啊！如果知道你要直播公布節目名稱我就不先說了。」



節目聊得差不多了，他又拿起前一天拿到的金門高粱「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」，透露廠商告訴他同款酒因他完售，數度向鏡頭鞠躬喊「謝謝」、「謝謝大家」。有趣的是，利特又收到不同款的金門高粱，還是尚未公開販售的全新限量款，足見廠商對他這名新代言人的看重。利特大介紹特介紹，一副又像前一晚「直播帶貨」，E.L.F.也更加期待屬於他代言的酒是何種模樣、廣告拍得會如何了。

▼利特完整直播



《廚師的迫降：客家廚房》將在12月6日首播，而金門高粱代言廣告將在他來台錄影‎《SCOOL》決賽前後一同拍攝。

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