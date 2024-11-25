Disney+《江南B-Side》她縱身一躍領便當網友太不捨！幕後大BOSS終於曝光

一年即將結束，不過Disney+的好劇一檔接一檔！不管是正在熱播的《熱血司祭2》還是朴信惠的翻紅作《來自地獄的法官》都是今年話題度最高的韓劇之ㄧ。至於由男神池昌旭主演的Disney+原創劇《江南B-Side》更是讓各大論壇討論度破表！如今劇情將邁入最高潮，真正幕後黑手也終於曝光，但卻也有人縱身一跳領了便當。

幕後黑手崔社長

在最新兩集中，壟斷毒品市場與掌控江南區夜店的真正大BOSS、「江南貿易」崔壑久終於現身，他頂著一頭蒼蒼白髮，總是穿著西裝筆挺，但卻做盡各式各樣的骯髒之事。他表面上開設製藥公司，更想獨佔原料獲得合法經銷權。私底下讓新興毒品流竄，等到毒蟲上癮後，再回頭找上自己經營的生物城治療。

不僅如此，更利用酒店小姐們來當實驗品，測試毒品的成效，還能吸引買家上門，可惡程度讓網友氣喊應該讓《來自地獄的法官》的朴信惠好好教訓一番！



再見了！滓熙

《江南B-Side》故事發生起源，正是其中一名小姐金滓熙。她曾經是江南夜店最出色的王牌，但卻因為握有一段不可告人的影片遭到黑道追殺。在最新集數中，她雖然被警方救出來，但她得知最好的朋友，同時也是刑警姜董佑（趙祐鎮飾演）的女兒霓舒因為她被綁架後，選擇交出自己換回霓舒。

滓熙知道自己應該要做出了斷，她默默說了一句「我應該早點做這件事...」因此刻意透過直播舉辦盛大回歸派對，在鏡頭前破窗了結生命，滓熙的死也成為劇情最大轉折。



尹吉晧真名曝光

與滓熙雖然是小姐與馬伕的關係，但尹吉晧（池昌旭飾演）知道自己對她的感情，兩人的曖昧情也成為全劇最大看點。然而得知滓熙的死之後，尹吉晧先是揍了姜董佑一頓，悲痛大喊「不是說好要保護她嗎！」還決定豁出去，向逼死滓熙的江南貿易成員K尋仇。而K一看見他似乎早就有所準備，還喊了尹吉晧的真名「金珉錫」！兩個人之間還有什麼關係？在後續集數中勢必將是關鍵。



閔檢的身份

要說最新兩集大爆點，就不能不提到檢察官閔書真的改變！視找到真相、奉行正義為宗旨的她，卻在跟崔社長談話過後選擇明珠暗投，自願變成崔社長的棋子，幫他除掉政府內礙眼的人。她的事業也開始順風順水，一路直升機式的升官成為最高檢察廳的反貪腐科部長。

然而這樣的舉動卻讓網友好奇，她到底在打什麼算盤？閔書真真的是臥底，還是被眼前的利益迷失自己？下週將迎來最終大結局，請一定要鎖定每週三首播的《江南B-Side》。



Disney+ 原創劇《江南B-Side》每周三下午 4:00 上架新集數

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