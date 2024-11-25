郑雨盛亲子鉴定后只承认儿子不打算结婚！与女模并非交往关系，韩媒爆「见过几次之后她就怀孕了」

郑雨盛与小16岁模特文佳庇未婚生子的消息曝光后，两人的微妙立场差异引发了外界的关注。

*延伸阅读：小16岁女模为影帝未婚生子！郑雨盛替儿子取胎名，承诺共同抚养

24日，郑雨盛所属经纪公司Artist Company表示：「文佳庇通过社交媒体公开的孩子确实是郑雨盛的亲生子。 关於孩子的抚养方式，我们正在讨论最好的方向，作为父亲，郑雨盛会一直承担起责任。」但同时强调：「关於孩子的出生时间、两人的交往情况以及结婚计画等私生活内容，我们无法确认。」

郑雨盛方面发表官方声明是因当天D社的爆料，D社透露文佳庇所生的儿子的亲生父亲是郑雨盛。 据悉，文佳庇与郑雨盛在2022年通过一次聚会结识，两人之后保持了较为亲近的关系。 虽然两人并未正式交往，也没有结婚的计画，但得知文佳庇怀孕的消息后，郑雨盛亲自给孩子取了胎名，还一同讨论了产后护理中心和医院的事情。



然而接下来另一家韩媒「Ten Asia」报导提出了稍有不同的看法，并未详细披露两人相识的具体过程，只称并非通过演员介绍等方式认识，两人并非情侣，但在几次见面，文佳庇怀孕，并告知郑雨盛此事。 经过亲子鉴定后，郑雨盛承认了孩子的生物学父亲身份。

最近，郑雨盛和文佳庇在孩子的抚养问题以及是否结婚等方面的讨论中，意见出现了明显分歧。 文佳庇希望结婚组成家庭，而郑雨盛则明确表示不打算结婚。 郑雨盛方面表示他将支付抚养费和出生相关费用，并会尽最大努力参与抚养孩子。 最近文佳庇在社交媒体上宣布怀孕并生子的消息，也与这种分歧有关。关於此事，网友们的意见分歧。 一方面有人认为这是「个人私生活」的问题，另一方面也有人批评郑雨盛「只说会尽力抚养孩子，却显得很不负责任」。



此外，文佳庇在22日通过个人IG宣布了自己生子的消息，并表示：「我一直觉得为了守护心中珍贵的某样东西，我必须将其藏得严严实实。 以后我会遇到很多人，也会面对很多问题，但通过公开我的故事，我感觉心里轻松了一些。 」



而郑雨盛在今年1月底接受电视剧《跟我说爱我》的采访时，提及关於恋爱和结婚时曾表示：「我已经53岁（韩国年龄）了，（对此）不作评论。 」根据孩子出生时间推算，那时文佳庇已经怀孕8个月。当时郑雨盛与《跟我说爱我》中的搭档演员申贤彬传出恋情， 媒体拍到两人穿著情侣款物品并一同造访郑雨盛常去的酒吧，但双方很快否认了这一消息，称「完全没有事实根据」。



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