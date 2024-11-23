「零錢CP」GD＆鄭亨敦時隔多年重逢！鄭亨敦還模仿GD的「頭巾造型」，網友敲碗：「再一起合作綜藝吧」

上個月31日， G-Dragon（GD，權志龍）打破長時間的歌手活動空白期，以單曲〈POWER〉回歸，他的一舉一動都備受關注。

同時包含一個疑似為 GD 小帳的 IG 帳號「8lo8lo8lowme」，該帳號因分享 GD 自然隨性的日常照片而成爲話題，還多次上傳《無限挑戰》鄭亨敦的照片，吸引人們的視線。



這個帳號在22日也更新一段影片，影片中鄭亨敦說：「志龍啊，恭喜你時隔很久發行新專輯。Fighting～我們在《MAMA》也要好好表現哦！」的親切訊息後，喊了 cut 表情馬上變僵硬 XD 鄭亨敦還穿著華麗的外套，頭戴棒球帽，還搭配頭巾，展現不亞於 GD 的時尚造型。聽到 GD 說：「要做一下結尾精靈的 Pose 啊！」鄭亨敦也立即手比愛心。



而 GD 和鄭亨敦過去通過《無限挑戰》的「無限歌謠祭」結緣，節目中兩人展現如情侶般的「欲擒故縱」技巧，當年還獲得最佳情侶獎。時隔多年再次重逢，讓網友紛紛表示：「是合作綜藝了嗎」、「我的零錢CP」、「好久沒看到這個組合了」、「鄭亨敦臉色看起來很好」等等。



另外， GD 在昨日發行和 BIGBANG 成員太陽、大聲的合作的歌曲〈HOME SWEET HOME〉。今日（23）他也將在《2024 MAMA》帶來表演，這也是他時隔9年再次登上《MAMA》舞台，而太陽、大聲也都飛到大阪了，期待他們的合體舞台啊！



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