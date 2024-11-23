ROSÉ＆Bruno Mars合體！在《2024 MAMA》奪下「全球轟動獎」，Bruno Mars還用韓文說謝謝！

ROSÉ 和 Bruno Mars（火星人布魯諾）合唱的單曲〈APT.〉紅遍全球。

兩人在昨日（22）也一起現身在日本京瓷巨蛋大阪舉行《2024 MAMA》，更在當天的頒獎典禮拿下全球轟動獎（Global Sensation Award）。



兩人一起登上舞台，各自拿到獎盃後，像乾杯一樣碰杯，分享獲獎的喜悅。ROSÉ 發表感想說：「從我最喜歡的酒桌遊戲開始，就寫了有趣的歌曲。沒想到會獲得獎項，非常感謝大家的喜愛，當然也非常感謝 Bruno。」而 Bruno Mars 也用韓文簡短地表達「謝謝（감사합니다）」的感想，退場的兩人互相擁抱表示祝賀，並得到熱烈的掌聲。



로제 브루노 마스 마마 등판,,, 시상식으로 K-음방 데뷔하기,, 아파트 수상 소감 마지막 멘트로 “지금까지 브루노 & 로제였습니다, 감사합니다!” 꼭 해보고 싶었다는 로제가 왜 이리 귀여워요 https://t.co/dRrilbonYu pic.twitter.com/snNhrkySVy — (@cloudy_dune) November 22, 2024

而 ROSÉ 的首張正規專輯《rosie》將在12月6日發行。先公開曲〈APT.〉是從韓國酒桌遊戲中獲得靈感的歌曲，以「阿帕特阿帕特」洗腦的歌詞和輕快的旋律，在全球大受歡迎。在英國官方單曲排行榜 Top 100 中排名第二，在美國 Billboard 主單曲排行榜 Hot 100 中排名第八。昨日公開的另一首歌曲〈number one girl〉是由 Bruno Mars 擔任製作人，展現與〈APT.〉截然不同的風格，凸顯 ROSÉ 獨有的渾厚嗓音，讓粉絲直呼超好聽。



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