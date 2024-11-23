「零钱CP」GD＆郑亨敦时隔多年重逢！郑亨敦还模仿GD的「头巾造型」，网友敲碗：「再一起合作综艺吧」

上个月31日， G-Dragon（GD，权志龙）打破长时间的歌手活动空白期，以单曲〈POWER〉回归，他的一举一动都备受关注。

同时包含一个疑似为 GD 小帐的 IG 帐号「8lo8lo8lowme」，该帐号因分享 GD 自然随性的日常照片而成爲话题，还多次上传《无限挑战》郑亨敦的照片，吸引人们的视线。



这个帐号在22日也更新一段影片，影片中郑亨敦说：「志龙啊，恭喜你时隔很久发行新专辑。Fighting～我们在《MAMA》也要好好表现哦！」的亲切讯息后，喊了 cut 表情马上变僵硬 XD 郑亨敦还穿著华丽的外套，头戴棒球帽，还搭配头巾，展现不亚於 GD 的时尚造型。听到 GD 说：「要做一下结尾精灵的 Pose 啊！」郑亨敦也立即手比爱心。



而 GD 和郑亨敦过去通过《无限挑战》的「无限歌谣祭」结缘，节目中两人展现如情侣般的「欲擒故纵」技巧，当年还获得最佳情侣奖。时隔多年再次重逢，让网友纷纷表示：「是合作综艺了吗」、「我的零钱CP」、「好久没看到这个组合了」、「郑亨敦脸色看起来很好」等等。



另外， GD 在昨日发行和 BIGBANG 成员太阳、大声的合作的歌曲〈HOME SWEET HOME〉。今日（23）他也将在《2024 MAMA》带来表演，这也是他时隔9年再次登上《MAMA》舞台，而太阳、大声也都飞到大阪了，期待他们的合体舞台啊！



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